Die Sorge vor dem Coronavirus in Düsseldorf ist groß – das spürt die Stadt vor allem bei der Nachfrage nach ihrer extra eingerichteten Hotline. Mehrere Tausend Anrufer haben sich dort bereits gemeldet, um sich über das Coronavirus zu informieren – darunter waren auch die beiden positiv auf das Virus getesteten Männer in Düsseldorf.

Doch nicht nur Düsseldorfer nutzen den Service der Stadt. „Es rufen auch viele Leute außerhalb Düsseldorfs an, man möchte fast sagen aus ganz Deutschland“, sagte nun Oberbürgermeister Thomas Geisel. Dabei sollte sich der Service vor allem an Düsseldorfer und an in Düsseldorf arbeitende Menschen richten.

Daher appelliert der OB noch einmal an andere Kommunen, den Beispiel der Landeshauptstadt zu folgen und einen ähnlichen Service anzubieten. „Es kann nicht sein, dass wir das alleine stemmen“, so Geisel. Denn so stößt die Hotline schnell an ihre Grenzen. Dort können maximal 35 Plätze besetzt werden, fünf davon sind aber für alltägliche Anfragen gedacht.

Um der Lage Herr zu werden hat die Stadt bereits in der Verwaltung und bei den Auszubildenden nachgefragt, um Kapazitäten hochfahren zu können. Auch auf die Uniklinik und Medizinstudierende sei man zugegangen, so Geisel. Rund 100 Studenten hätten sich auch schon zurück gemeldet.

Düsseldorf OB Thomas Geisel: Kühlen Kopf bewahren

.Gleichzeitig mahnen Geisel und der Leiter des Gesundheitsamtes einen kühlen Kopf zu bewahren und ruhig zu bleiben. Der OB sieht in dem Zusammenhang auch keine Notwendigkeit, alle Veranstaltungen in Düsseldorf abzusagen. „Die Messe hat schon Sachen verschoben und das macht bei der Menschenmasse und bei Ausstellern aus möglichen Risikogebieten Sinn. Wenn man jetzt aber alles absagt, wird das uferlos.“ Auch die Meisterfeier am kommenden Sonntag, die von der Handwerkskammer gestern abgesagt wurde (1. Lokalseite), hätte der Oberbürgermeister durchaus stattfinden lassen.

Am Mittwoch ist in Düsseldorf ein neues Diagnostikzentrum für mögliche Coronavirus-Fälle im Stadtteil Bilk an den Start gegangen. In dem Zentrum sollen Tests auf den Erreger gemacht werden.

Das städtische Informationstelefons zum Coronavirus ist für Düsseldorfer rund um die Uhr erreichbar unter 0211/8996090. Am Telefon sitzen aktuell zehn Berater. Im Bedarfsfall werden bis 30 Berater-Plätze besetzt sein, die maximale Platzkapazität ist 35.