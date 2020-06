Düsseldorfer „Meerbar“ wieder dicht gemacht

Düsseldorf. In dem Düsseldorfer Restaurant wurden die Corona-Auflagen nicht eingehalten. Auch in der Altstadt mussten Polizei und Ordnungsamt zwei Mal räumen.

Am vergangenen Wochenende war die Altstadt so voll wie lange nicht mehr. Da Abstände nicht eingehalten wurden, mussten Polizei und der städtische Ordnungs- und Servicedienst (OSD) in der Nacht zu Samstag die Kurze Straße und die Treppen am Burgplatz räumen. Auch das Restaurant „Meerbar“ wurde erneut geschlossen und versiegelt, nachdem erneut eine Party gefeiert wurde, bei der weder die Abstände, noch die Maskenpflicht eingehalten wurden.

Polizei und OSD räumen Kurze Straße

Vor einer Kneipe auf der Kurze Straße tummelten sich rund 200 Personen, die sich an keinerlei Abstandsregeln hielten und dafür sorgten, dass es für andere Besucher kein Durchkommen mehr gab. Da sich die Menschen vor dem Lokal durch die OSD-Einsatzkräfte nicht dazu bringen ließen, die Örtlichkeit zu verlassen, wurde die Polizei hinzu gerufen. Gemeinsam räumten OSD und Polizei die Straße mithilfe eines Lautsprecherwagens. Da die Polizei festgestellt hatte, dass sich auf der Treppe am Burgplatz mittlerweile ein ähnliches Bild wie auf der Kurze Straße ergeben hat, wurde diese ebenfalls geräumt. Bei den Räumungen kam es zu keinen besonderen Zwischenfällen. Gegen 2.10 Uhr war der Einsatz beendet. Insgesamt sprachen OSD und die Polizei von einem hohen Einsatzaufkommen in den beiden Wochenend-Nächten.

Diesmal kamen das Ordnungsamt in zivil

Auch das Restaurant „Meerbar“ in den Gehry-Bauten im Medienhafen wurde in der Nacht zu Samstag erneut vom OSD geschlossen. Rund 80 Gäste tanzten, ohne Abstände einzuhalten und Masken zu tragen, in dem Lokal. Bereits zwei Wochen wurde das Restaurant wegen einer Party mit rund 400 Gästen dicht gemacht. Dieses Mal hatte der OSD in zivil vorbei geschaut. Dabei fielen direkt die abgeklebten Fenster und zugezogenen Vorhänge auf sowie die laute House-Musik. Gegen 2.30 Uhr betraten die OSD-Mitarbeiter das Lokal mit Verstärkung und dokumentierten die Situation dabei auch per Video.

Fast alle der rund 80 Gäste hielten sich im Thekenbereich und vor den umliegenden Tischen auf, vor einem DJ-Pult tanzten einige. Das OSD nahm die Personalien des Betriebsleiters auf und rief auch hier die Polizei hinzu. Auch wurden die Ausgänge abgesichert.

„Meerbar“ bleibt bis Montag geschlossen

Gegen den Betriebsleiter wurde ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Dieser jedoch bestritt, dass die Gäste getanzt hätten und erklärte, dass auch keine Tanzfläche existieren würde. Er würde keine Disko betreiben und Bars seien ja wieder erlaubt, so seine Sichtweise.

Die Kundenlisten konnten erst nach langer Suche vorgezeigt werden. Aus diesem Grund wurden stichprobenartig auch die Personalien der Gäste überprüft und auch dabei festgestellt, dass einige nicht in der Liste eingetragen waren. Des Weiteren wurde bereits vorher beobachtet, dass die Gäste auf dem Weg zu den Toiletten keine Masken trugen. Gegen 3.10 Uhr schließlich wurde der Betriebsleiter erneut auf die festgestellten Verstöße hingewiesen. Das Lokal wurde bis zum Sonntag versiegelt.