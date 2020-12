Düsseldorfer Kultur blickt zurück auf 2020

Düsseldorf. Was heißt „nicht systemrelevant“ für die Kulturszene? Ein Gespräch mit Wolfgang Schäfer vom Düsseldorfer Weltkunstzimmer.

Das öffentliche Kulturleben in Deutschland wurde im März auf unbestimmte Zeit abgesagt. Ein hoffnungsvoller Sommer endete im November in einem „Lockdown Light“, der nun mindestens bis 10. Januar verlängert wurde. „Bis auf Weiteres geschlossen“ und „nicht systemrelevant“ – Was heißt das für die Kulturszene? Ein Interview mit Wolfgang Schäfer, Vorstand der Hans Peter Zimmer Stiftung (HPZ) und Künstlerische Leitung des Weltkunstzimmers in Düsseldorf.

Wolfgang Schäfer vom Weltkunstzimmer in Düsseldorf. Foto: OH

Wie habt ihr das zurückliegende Jahr 2020 im Weltkunstzimmer erlebt?

Schäfer: Das Weltkunstzimmer als das Kunstzentrum der Hans Peter Zimmer Stiftung hat sich die Not, „Kontaktreduktion zum Schutz vor weiterer Infektion“, zur Tugend machen können. Die Stiftungsaufgabe, „Kunst fördern durch Produktion, Präsentation, Publikation“, konnten wir durch die Veröffentlichung von Katalogen wie zum Beispiel der Ausstellung „Good bye cruel world. It´s over“ und einer Doppel Vinyl mit lokalen und überregionalen Musikern trotz des Lockdowns umsetzen. Auch konnten wir weiterhin verschiedene Kooperationen ermöglichen. Im Februar brachten Karen Bößer und Beatrix Szörenyi ihr neues Stück bei uns zur Uraufführung. „Die andere Vernunft – Rausch. Trance. Ekstase.“ ist eine „installative Performance“ aus zeitgenössischem Tanz, fließenden Materialien, live arrangierter Musik und Videoprojektionen. Eine Residenz und Lesung für die Schriftstellerin Larissa Schleher als Kooperation mit dem Kulturraum Niederrhein konnten wir ebenfalls umsetzten. Auch Theaterproduktionen wie das Tanztheater „Waldeffekt“ von Chikako Kaido und „Das Außen in uns“ von Marlene Hildebrand konnten wir unterstützen. Verschiedenen Musikern konnten wir 2020 eine Bühne bieten. Etwa bei unseren Musikzimmerkonzerten wie z.B. dem Doppel-Vinyl-Release und Konzert im September oder dem Album-Release Konzert des Düsseldorfer Label Hauch Records. Am vergangen Samstag konnte dann die Abschlusspräsentation des Citybeats Band Wettbewerbs mit dem JAB im Haus der Jugend bei uns stattfinden und noch einiges mehr.

Wie konnte das Weltkunstzimmer 2020 weiterhin die Kultur ermöglichen, während Corona die ganze Welt einschränkte?

Wir mussten umdenken. Ausstellungen wie Thomas Neumanns „Exakte Vertrauensgrenzen“ wurden nach drei öffentlichen Tagen durch digitale Rundgänge, Instagram Interviews und Konzerte über Zoom im Focus gehalten. Die Ausstellung „Anatol – Aktionist“ im September konnte mit Rahmenprogramm wie Gesprächen unter anderem mit Johannes Stüttgen und dem Besuch des Ateliers von Anatol auf der Insel Hombroich, stattfinden. Die Gast-Ausstellung, die digitale, „D1G1TAL S3CR3TS“ musste nach drei Tagen für öffentliche Besuche schließen. Die Kunstwerke sind aber sehr umfassend auf der Website besprochen und werden demnächst mit einem digitalen Rundgang sichtbar gemacht.

Welche Veränderung konntet ihr im Weltkunstzimmer im gemeinsamen Arbeiten und im Austausch mit Künstlern feststellen?

Im Rahmen der notwendigen Auflagen haben wir die öffentlichen und persönlichen Kontakte stark reduziert. Es gab vermehrt Online-Konferenzen und auch Homeoffice. Wir konnten das Butoh – Soundart Festival auf Mai 2021 verschieben. Ebenso die geplanten Künstler-Residenzen mit Georgien, Armenien, Indien und Japan. Sehr froh waren wir über die Live-Auftritte von Thilo Schölpen, Tom Blankenberg und dem Duo Angermann/Kraft zur Präsentation der Ambient-Vinyl mit rund 90 Personen in unserer Open-Air tauglichen Glashalle.

Wünscht ihr euch im Zuge der Corona-Pandemie mehr Unterstützung für die Kulturszene?

Wichtig wären Schulungen und Coachings zur digitalen Vermittlung für bildende und darstellende Kunstproduktion und auch die finanzielle Förderung von deren Entstehung. So bleibt die Kultur auch im Lockdown vermittelbar, bis die Beschränkungen hoffentlich bald wieder aufgehoben werden können.

Wie kann man euch unterstützen?

Die Kommunikation miteinander erhalten und sich weiterhin für unsere Arbeit interessieren. Unsere Musikzimmer-Compilation-Vinyl Ambient und Krautrock bestellen, den neuesten Katalog erwerben „Good bye cruel world. It´s over“ und sich für den Newsletter anmelden und uns sobald es wieder möglich ist besuchen.

Wie sind eure Pläne und Wünsche für das kommende Jahr 2021?

Wir wünschen uns die geplanten Projekte realisieren und ermöglichen zu können, unser Publikum zu erreichen und das Interesse zu wecken. Wir möchten unseren Beitrag zur Entwicklung unserer Gesellschaft und jedes Einzelnen leisten. Nach dem Motto: „Du bist Teil des Ganzen – Be part of it“. Wir haben aktuell, im Rahmen der kulturarmen Zeit, eine Posterserie für den Außenraum geschaffen, welche das Publikum an uns erinnern und mehr Herzenswärme in die Welt bringen soll.