Düsseldorfer Jecken hören am liebsten kölsche Karnevalssongs

Die Session 2019/2020 ist in vollem Gange. Und neben Kostüm und Kamelle darf eines natürlich keinesfalls fehlen: Die adäquate akustische Untermalung.

Allerdings klingt der Karneval in jeder Stadt ein bisschen anders. Der Streamingdienst Spotify hat die meistgespielten Karnevals-Hits am Tag des Sessions-Starts – dem 11.11. – ausgewertet und kann nun sagen, zu welchen Liedern die Düsseldorfer am liebsten schunkeln.

Doch die Ergebnisse erstaunen: Unter den elf meistgestreamten Titeln finden sich insgesamt fünf Bands. Vier davon, namentlich: Brings, Kasalla, Cat Ballou und Paveier, singen auf Kölsch! Ausreißer ist Querbeat aus Bonn. Von Düsseldorfer Mundartbands, wie etwa „De Rhingschiffer“, Interpreten des diesjährigen Düsseldorfer Mottolieds, fehlt jede Spur.

„Brings“ liegen in Düsseldorf ganz vorne

Und es wird noch heikler: Auf Platz 1 in der Landeshauptstadt hält sich tatsächlich der Titel „Kölsche Jung“ von Brings! Neben diesem Karnevals-Dauerbrenner aus dem Jahr 2013, der beispielsweise auch in Moers und Dinslaken der beliebteste ist, finden sich unter den Top 11 weitere fünf Brings-Melodien: „Su lang mer noch am Lääve sin“ (2), „Poppe, Kaate, Danze“ (5), „Hallelujah“ (7), „Polka, Polka, Polka“ (9) und „Dat is geil“ (11).

Ebenfalls verwunderlich: Mit „Et jitt kein Wood“ (Cat Ballou, 6) und „Stadt met K“ (Kasalla, 8) haben es zwei weitere Lieder mit eindeutigem Bezug zur ungeliebten Stadt im Süden in die Top 11 geschafft. (red)