Umwelt: So setzen Hotels in Düsseldorf auf Nachhaltigkeit

Einweg-Fläschchen Shampoo, abgepackte Mini-Marmeladen am Frühstücksbuffet: Dieses Bild kennt man noch von früher aus den Hotels. Doch gerade in Zeiten unzähliger Umwelt- und Klimaschutzdebatten müssen Hotels neue Wege gehen und vermehrt auf Nachhaltigkeit setzen.

Rolf Steinert, Vorsitzender der Düsseldorfer Hotel-Fachgruppe des Dehoga und Chef des Hotels Courtyard by Marriott, sieht eine „generelle Entwicklung weg von Verpackungen“ in den Hotelbetrieben.

Schälchen statt Plastik am Frühstücksbuffet beim Courtyard

Beim Courtyard werden „seit Jahren“ keine kleinen Packungen beim Frühstücksbuffet mehr verwendet. Der Trend gehe mehr zu offenen Behältnissen, zu Käse und Quark in Schälchen. „Es gibt jedoch noch genügend Betriebe, die das anders machen“, so Steinert. Bei der Marriott-Kette werde mehr und mehr „umgerüstet“. „Wir wollen keinen Verpackungsmüll mehr produzieren.“ Bis Mitte des Jahres sollen die kleinen Fläschchen in Badezimmer in allen Hotels der Kette verschwunden sein.

Steinert sieht da auch die Hotelbetriebe allgemein in der Pflicht. „Wir können uns da bei der öffentlichen Debatte nicht rausziehen und müssen alternativen zum Verpackungsmaterial finden.“

Erstes Hotel mit „GreenSign“-Siegel für Nachhaltigkeit in Düsseldorf

Weit vorne in Sachen Nachhaltigkeit ist wohl das „me and all hotel“, eine Zweitmarke der Lindner Hotels AG, das als erstes Hotel in Düsseldorf 2018 mit dem „GreenSign“-Siegel Level 4 für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde. Möglich ist Level 5. Mittlerweile haben auch zwei andere Hotels der Lindnergruppe in Düsseldorf diese Ehrung erhalten. Insgesamt gibt es in ganz NRW nur zehn Hotels, die das Level-4-Siegel haben.

In dem „me and all hotel“ habe man beispielsweise nicht nur auf die Einwegverpackungen für etwa Shampoo verzichtet – man setzt dort auf Spender –, sondern auch beim Frühstücksbuffet auf abgepackte Waren, sagt Sprecherin Catherine Bouchon. Zudem werden in dem Hotel nur LEDs benutzt; Plastik-Kaffeekapseln wurden mit welchen aus Holz ersetzt. Darüber hinaus gibt es vor Ort eine E-Tankstelle.

Selbstgemachte Marmelade in Gläser bei Windsor und Co.

Wilfried Meuser ist Geschäftsführer der Hotels Sir Astor, Windsor und Lady Astor. Auch dort ist man sehr weit in puncto Nachhaltigkeit. So werden dort für das Frühstücksbuffet keine Portionswaren produziert. „Wir schneiden lieber ein Stück von einem Pfund Butter ab, wie es sich gehört“, so Meuser. Zudem gibt es Marmelade quasi aus eigenem Anbau. „Ich habe ein großes Grundstück, dort wächst das Obst für die Marmeladen, die wir selbst herstellen.“ Damit könne jedoch nicht der ganze Bedarf gedeckt werden, „wir kaufen Glasmarmeladen dazu“.

Auf den Hotelzimmern gibt es ebenfalls schon Spender zum Nachfüllen, „allerdings haben wir noch die Stückseifen. Die sind jedoch in nachhaltiges Papier eingewickelt“, so Meuser weiter. Dass dieses Thema immer wichtiger wird, merkt Meuser auch im Gespräch mit Gästen. „Wir haben oft Mütter da, die dann sagen: Denkt an unsere Kinder.“ Viel in Nachhaltigkeit zu investieren, falle kleinen Betrieben oftmals leichter, meint Meuser. „Wir können Ideen schneller umsetzen. Menschen in kleineren Häusern identifizieren sich leichter damit.“ Bei großen Betrieben herrsche zum Teil viel Fluktuation, da sei das alles „schwerer durchzusetzen“.

Wäschekosten reduzieren durch weniger Handtücher

Weg von den kleinen Spendern gehen auch die beiden Ibis-Hotels. Auch bei Zahnputzbechern setze man auf Glas, so eine Sprecherin. Ebenfalls verbannt wurden Wattestäbchen. In den öffentlichen Bereichen und der Tiefgarage setzt man zudem auf LEDs, das soll nun auch auf den Zimmern folgen. Auch die Handtücher habe man von drei auf zwei reduziert um so Wäschekosten zu reduzieren.

Der Breidenbacher Hof indes äußert sich nicht konkret zu Plastikverpackungen, verweist aber auf seine Nachhaltigkeitsrichtlinien, aus denen hervorgeht, dass Wasser- und Energieverbrauch weiter reduziert werden sollen. Darin heißt es u.a. auch, dass ein „Umweltmanagementsystem“ eingeführt wurde.

Die Deutschen Hospitality, zu der u.a. das Steigenberger Parkhotel gehört, setzt in puncto Nachhaltigkeit vor allem auf Ökostrom. Bei sogenannten „Green Meetings“ werden „Bio-Snacks aus regionaler Landwirtschaft, eigens aufbereitetes Trinkwasser aus speziell entworfenen Mehrwegglasflaschen und Tagungsmaterialien aus recycelten Rohstoffen“ verwendet. In 2020 sollen zudem nachhaltige Kosmetikprodukte mit recyclingfähiger Verpackung aus regionaler Produktion eingeführt werden.