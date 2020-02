Düsseldorfer Gastronomen unterstützen Flüchtlingspatinnen

Integration ist der Schlüssel zu so vielem, aber nicht einfach, wenn man auf sich alleine gestellt ist. Deshalb hat die Diakonie Düsseldorf die Flüchtlingspatinnen ins Leben gerufen. Sie begleiten in Flingern und den angrenzenden Stadtteilen geflüchtete Menschen bei Behördengängen, zu Arztterminen oder Elternsprechtagen. Unterstützung hat die Diakonie dabei nun auch vom Projekt „Lokalliebe“ der Coca Cola European Partners Deutschland GmbH. Im Rahmen des Projekts arbeitet das Unternehmen mit 2775 Gastronomen in Deutschland zusammen, davon allein 75 in Düsseldorf – darunter etwa die Edge Bar und das Café Barnets.

Spenden für lokale Projekte

Die Gastronomen bekommen von dem Unternehmen ausgewählte Getränke gespendet. Pro verkaufter Flasche werden dann zwei Cent an lokale Projekte gespendet, so Lisa Igelbrink, Coca Cola-Marketing. So kamen für das Flüchtlingspatinnen-Projekt 3000 Euro zusammen. „Wenn ich erlebe, was durch lokales Engagement gemeinsam erreicht werden kann, bin ich stolz, dieses Projekt mit vorantreiben zu können“, sagt auch die Verkaufsberaterin Sandra Fracasso.

Insgesamt gibt es momentan 14 Flüchtlingspatinnen bei dem komplett spendenfinanzierten Projekt, die 47 Familien betreuen. Oft sind es zwei bis drei Familien pro Patin, manchmal auch mehr, sagt Sabine Roß, die Koordinatorin des Projektes. Die betreuten Familien kommen aus dem Irak, Syrien, Marokko und dem Libanon – aber auch aus der Türkei und der Balkanregion.

Auch die Patinnen bringen teilweise selbst Fluchterfahrungen mit oder wissen, wie es ist, neu in Deutschland anzukommen. Eine von ihnen ist Yüksel Ylmaz. Die 50-Jährige ist zweifache Mutter, lebt seit 30 Jahren in Deutschland, kommt ursprünglich aus der Türkei.

Sehr großer Betreuungs- und Beratungsbedarf

Um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, helfe der gleiche Kulturkreis – und die Sprache. „Erst nach und nach fassen die Menschen vertrauen und öffnen sich“, so Ylmaz. Was viele auch noch lernen müssen: „Pünktlichkeit, das ist das Problem Nummer 1“, erklärt Ylmaz lachend. Sie betreut fünf Familien. In einer Familie lebt auch ein Kind mit Mehrfach-Behinderung. „Meine Aufgabe ist es, der Mutter Kraft zu geben, sie zu unterstützen“, so Ylmaz. Anfangs habe sich die Mutter für ihr Kind geschämt, da sie es nicht anders kannte. Das habe sich alles durch Treffen geändert. Dafür brauche man jedoch viel Zeit und immer ein offenes Ohr.

„Am Anfang dachten wir, dass unsere Patinnen die Familien immer ein halbes Jahr begleiten und das dann alles läuft – das war ein Irrtum“, erzählt Sabine Roß. Gerade in so beratungs- und unterstützungsintensiven Familien wie der beschriebenen hält die Hilfe an.

Die eigene Geschichte als Motivation

Auch Senada Pobric ist Patin. Sie kam vor 18 Jahren aus dem damaligen Jugoslawien nach Düsseldorf, als alleinerziehende Mutter. „Ich musste mein Leben selbst in den Griff bekommen“, so die 46-Jährige. Geholfen hat ihr der Stadtteilladen in Flingern der Diakonie. Dort knüpfte sie Kontakte – und landete schließlich bei den Patinnen. „Durch meine eigenen Erfahrungen fühle ich mich den Flüchtlingen sehr nah mit ihren Problemen. Umso stolzer macht es einen dann, wenn sie das alles alleine hinbekommen.“ Oftmals erzähle sie ihnen auch ihre eigene Geschichte. „Das ist dann für sie wie eine Art Motivation.“

Und, so fügt Violeta Schmitz – ebenfalls Flüchtlingspatin und gebürtig aus Mazedonien – hinzu: „Wir beschleunigen die Integration.“ Oftmals werden aus dem Projekt heraus richtige Freundschaften geknüpft. „Wir sind hier alle gleich. Ganz gleich, aus welchen Land wir kommen, wie unsere Religion ist – das spielt alles keine Rolle mehr“, so Schmitz.