Düsseldorfer entsetzt über US-Wahl

Düsseldorf. Was die Düsseldorfer Stadtgesellschaft zum Chaos bei den US-Wahlen zu sagen hat. „Für normale Europäer ist das nicht zu begreifen“, so etwa Tilly.

Die Auszählung der Stimmen der US-Wahl laufen noch, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem der demokratische Herausforderer Joe Biden noch die Nase vorn hat. Trotzdem reklamierte der amtierende US-Präsident Donald Trump den Wahlsieg bereits für sich. Damit provoziert er einen juristischen Konflikt. Dies hatte er bereits im Vorfeld angekündigt, und nun könnte es tatsächlich passieren, dass er eine weitere Auszählung der Stimmen vom Obersten Gerichtshof des Landes stoppen lassen will. Das sorgt auch in Düsseldorf für Entsetzen und Empörung.

Jacques Tilly: „Trump leidet an Wirklichkeitsverzerrung“

Für den normalen Europäer sei das nicht zu begreifen, sagt Wagenbauer Jacques Tilly. Trump leide an einer „Wirklichkeitsverzerrung“, und diese schaffe er anscheinend auch, in die Köpfe vieler Amerikaner zu pflanzen. Diese Denke kenne man sonst von Verschwörungstheoretikern, so Tilly weiter, der gehofft hatte, die zwei Trump-Köpfe, die noch in seiner Halle stehen, wegwerfen zu können. Gleichzeitig, so Tilly, müsse man nun abwarten, wie der Oberste Gerichtshof im schlimmsten Fall reagiert. Der Wagenbauer verweist dabei jedoch auf die Präsidentschaftswahl 2000 zwischen George W. Bush und Al Gore. Schon damals hatte der Gerichtshof eine Wahl unmittelbar mit seinem Urteil entschieden.

In der evangelischen Kirche gebe es kaum Trump-Befürworter, sagt Superintendent Heinrich Fucks. Auch er blickt mit Anspannung Richtung USA und kann nicht verstehen, dass so viele Trump wählen. „Er ist nicht nur unverschämt und ungezogen, sondern auch gefährlich. Es wäre gut, wenn Amerika zur Ruhe kommt, aber das Land ist zerrissen wie noch nie“, so Fucks, dem das amerikanische System durch die jetzige Wahl noch fremder geworden ist.

Donald Trump spaltet das Land

Lange Zeit galten die USA als Musterland der Demokratie. „Das würde ich in Zweifel ziehen“, sagt der Fiftyfifty-Streetworker Oliver Ongaro. Es sei erschreckend, dass so ein „billiger Populismus wählbar“ ist. Trump habe noch nichts für Amerika getan, außer das Land zu spalten. Auch an den über 200.000 Corona-Toten sieht er eine Mitschuld beim Präsidenten. „Er hat einfach nichts unternommen.“ Gleichzeitig sieht er eine Schwäche jedoch auch bei den Demokraten: Biden sei keine Identifikationsfigur, keine starke Persönlichkeit, so Ongaro. Vielmehr verkörpere er als alter, weißer Mann das Establishment.

Bei der DGB Düsseldorf wünscht man sich einen politischen Wechsel in den USA, so Chefin Sigrid Wolf. Auch sie hofft noch auf einen guten Ausgang. „Viele Amerikaner haben Briefwahl gemacht, da dauert die Auszählung noch.“ Wenn Trump jedoch die weitere Auszählung unterbinden will, dann trete alles ein, was befürchtet worden sei, so Wolf.

Falscher Kandidat für die Demokraten?

Auch bei der Politik in Düsseldorf ist man fassungslos. Trump habe nichts dazu gelernt, er sei ein richtiger Anti-Demokrat, attestiert der Düsseldorfer SPD-Chef Andreas Rimkus. Statt Respekt vor dem Votum der Wähler zu haben, tritt er dieses mit Füßen. „Trump ist dem Job eines Präsidenten nicht gewachsen“, so der Sozialdemokrat.

Auch für die FDP-Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist die Wahl „sehr besorgniserregend“. Als Trump den Sieg verkündet habe, habe er gleichzeitig intoniert, dass ihm Stimmen geklaut würden, so Strack-Zimmermann. Damit spalte er weiter. Gleichzeitig findet die FDP-Frau ebenfalls, dass die Demokraten „vermurkst“ haben, einen Kandidaten aufzustellen, bei dem man weiß, wofür er steht. Sie hofft zwar dennoch, dass Biden gewinnt, sie befürchtet jedoch auch bürgerkriegsähnliche Zustände. „Trump hat seine Wähler radikalisiert.“