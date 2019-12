Düsseldorfer Ampel einig beim Stadt-Haushalt

Die Ampel-Kooperation legt zum sechsten Mal einen ausgeglichen Haushalt vor. „Wir müssen keinen einzigen Cent aus der Ausgleichsrücklage nehmen“, erklärte Markus Raub, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, gestern bei der Vorstellung der Initiativen und Positionen der Ampel zum Haushalt. Düsseldorf habe „eine stabile Finanzlage“. Obwohl bei dem Termin gestern große Einigkeit demonstriert wurde, betonte jede Ratsfraktion, dass der Haushaltsentwurf „Ampelfarben trägt“ und die Handschrift jeder der drei Parteien trägt.

Schwerpunktthemen im Haushalt 2020

Einige der Schwerpunktthemen, die mit in den Haushalt einfließen sollen, wurde Mittwoch (18.12.) schon einmal vorgestellt. So sollen unter anderem die BV-Mittel in den Stadtteilen deutlich erhöht werden. „Momentan liegt die Kopfpauschale bei 30 Cent. Wir wollen das verdoppeln“, so Raub. Statt der bisherigen 200.000 Euro stehen im Antrag nun 400.000 Euro. „Damit wollen wir die Quartiere stärken und für die Bürger vor Ort da sein“, so der SPD-Mann weiter.

Auch der Punkt „Klimaschutz“ wird immer wichtiger – und das zeigt sich in den Anträgen zum Haushalt. So reicht die Ampel dort gleich drei Anträge ein. Der größte mit gut zwei Millionen Euro beschäftigt sich mit Klimaanpassungen und wie man die Stadt klimagerecht gestalten kann. Dazu zählen Nachpflanzungen von Bäumen, die Errichtung von Trinkwasserbrunnen, die „Verschattung und Abkühlung stark frequentierter öffentlicher Räume“. Insgesamt sollen sich die Anstrengungen für den Klimaschutz im Haushalt auf zusätzliche drei Millionen Euro belaufen, so Nobert Czerwinski, Sprecher der Grünen-Ratsfraktion, der gleichzeitig betont, dass man „voran machen muss“.

Markus Raub, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion. Foto: SPD

Mehr Geld für Wohnungslosenhilfe für Frauen

Im Schwerpunktbereich Soziales und Jugendliche soll vor allem mehr für die Wohnungslosenhilfe für Frauen getan werden. „Dafür haben wir Planungsmittel von 100.000 Euro vorgesehen“, so die Sprecherin der Grünen-Ratsfraktion, Angela Hebeler. Die Verwaltung soll beauftragt werden, die Unterstützungsangebote neu zu konzipieren und an die gewachsenen Herausforderungen anzupassen. „Ariadne, die Notschlafstelle für Frauen, platzt aus allen Nähten“, so Hebeler. Auch bei der Einrichtung speziell für Frauen mit Kindern „Kleine Ariadne“ sehe es nicht besser aus. „Es muss darüber nachgedacht werden, ob wir die Immobilien erweitern können, ob es Möglichkeiten gibt, in den Gemeinschaftsunterkünften separate Räume für Frauen zu schaffen oder ob beide Einrichtungen gemeinsam in eine neue Immobilie ziehen“, so Hebeler weiter. Auch eine Tagesstätte könnte ein zusätzlicher Baustein sein.

Die beiden Fraktionssprecher der Düsseldorfer Grünen, Angela Hebeler und Norbert Czerwinski. Foto: NRZ

Auch in Sachen Schulbau und Bildung soll es weiter vorangehen. In der Legislatur seien 1,3 Milliarden Euro in die Bildung geflossen, betont Mirko Rohloff, stellv. Vorsitzender der FDP-Ratsfraktion.

CDU hatte bereits vorher Ideen für ihren Etat vorgestellt

Einen Tag vor der Ampel hatte bereits die CDU ihre Ideen für den Etat vorgestellt. Dabei forderte die größte Oppositionspartei, dass die Stadt umgehend mit der Planung eines Neubaus des Opernhauses beginnt. Darüber kann man bei der Ampel jedoch nur den Kopf schütteln. Man wolle lieber das Ergebnis der Prüfung abwarten, „aber wir sind alle für die Oper und das es dort weitergeht“, so Manfred Neuenhaus, Vorsitzender der FDP-Ratsfraktion. Und weiter: „Wir gehen da mit wirtschaftlicher Sorgfalt vor.“

Vorsitzender der FDP-Ratsfraktion, Manfred Neuenhaus Foto: Fotograf: Max Schade

Die CDU hatte zudem auf einen weiteren Kulturbau gedrängt – die Erweiterung des Aquazoos. Darüber zeigte sich Stephan Soll, Grünen-Geschäftsführer, erstaunt. „Wir hatten dazu mit der CDU schon ein Gespräch und wollen da eigentlich gemeinsam – Ampel und CDU – dran arbeiten“, so Soll.

Generell ist man bei der Ampel doch etwas verblüfft, ob der Anträge für den Haushalt. „Da werden teils derart unreflektiert Anträge reingeworfen, die in anderen Ausschüssen schon abgelehnt worden sind oder es werden alte Anträge immer mal wieder aufgewärmt. Das bringt uns nicht nach vorne“, meint Markus Raub.

Haushalt 2020 Weitere Anstöße der Düsseldorfer Ampel Schulsozialarbeit (272.733 Euro): Die bisher nicht mit Schulsozialarbeit ausgestatteten Schulen (z.B. Abendgymnasium) sollen zum Schuljahr 2020/2021 entsprechend versorgt werden. Auch soll ein Konzept von der Verwaltung erstellt werden, an welchen Schulen es einen höheren Bedarf gibt. Förderung von Mädchen im reinen Mannschaftssport (100.000 Euro): Fördermittel sollen für drei Jahre bereitgestellt werden.

Die Anträge der CDU würden den Haushalt zudem mit zwischen 16,6 und 34 Millionen Euro ohne Deckung belasten. Das Finanzvolumen der Anträge der Ampel liegt lediglich bei 4,8 Millionen Euro, „und das ist alles gedeckt“, so Raub.