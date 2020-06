Düsseldorfer AfD muss in Nachbarstadt Hilden ausweichen

Die Düsseldorfer AfD wählt ihre Kandidaten für die Kommunalwahl. Nicht in der Landeshauptstadt, sondern in Hilden.

Düsseldorf. Am Sonntag sollen in Hilden in einem Gebäude eines AfD-Mitgliedes die Wahlen der Düsseldorfer Kandidaten für die Kommunalwahl gewählt werden.

In Düsseldorf findet die rechtspopulistische AfD keine Räume mehr, in denen sie ihre Versammlungen abhalten kann. Vermieter wollen AfD-Vertreter nicht in ihren Räumen dulden. Vergangene Woche erst ist die Partei aus der Düsseldorfer Gaststätte „Shiraz im Golzheimer Hof“ geflogen, wo seit Jahren mehr oder weniger unauffällig Versammlungen der Rechten stattgefunden haben. Das ist aufgeflogen, der Wirt will sie nicht mehr in seinen Räumen haben.

Treffen Sonntag um 10 Uhr im Rathaus-Center

Am Freitag Abend wurde bekannt: Die AfD weicht für ihre Versammlung, bei der sie die Düsseldorfer Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September wählen will, am Sonntag, 7. Juni, nach Hilden aus. Um 10 Uhr, so die Information unserer Redaktion, soll das Treffen an der Mittelstraße 36-38 in der Nachbarstadt beginnen. Das ist die Adresse des „Rathaus Centers“. Dorthin habe die Düsseldorfer AfD nun neu eingeladen. In welche Räume dort, wurde bisher nicht bekannt. Allerdings gehört das Gebäude nach Informationen unserer Redaktion einem AfD-Mitglied. Bei vergangenen Wahlen hingen dort massenhaft AfD-Plakate.

AfD-intern wurde bereits gesagt, dass es mit der Kandidaten-Aufstellung eng werde, da man in Düsseldorf keine Räume mehr findet. Nun wurde man in Hilden fündig…

Proteste in Hilden?

Ob es in der Nachbarstadt zu Protesten kommt, wie zuletzt in Düsseldorf durch das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ ist bisher nicht bekannt. Hildener Gruppen wurden durch die Recherche unserer Redaktion am Freitagabend aber hellhörig und zeigten sich offen für Proteste.