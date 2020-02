Auf einer Kreuzung in Düsseldorf-Lohhausen sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Düsseldorf. Am Dienstag stießen zwei Autos auf der Danziger Straße in Düsseldorf-Lohhausen zusammen. Die vier Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Düsseldorf: Zwei Autos sind auf Kreuzung zusammengestoßen

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Düsseldorfer Stadtteil Lohhausen sind am Dienstag vier Personen leicht verletzt worden – das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Gegen Mittag sei ein 38-Jähriger aus Duisburg mit seinem Daimler auf der Danziger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit sei ein BMW in die Gegenrichtung gefahren und habe nach links in die Niederrheinstraße abbiegen wollen.

Auf der Kreuzung sei es dann zur Kollision gekommen. Dabei seien alle Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden und auch die Autos seien danach nicht mehr fahrbereit gewesen. Der Schaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Während die Polizei den Unfall aufnahm, konnte nur eine Spur der Danziger Straße (in Richtung Düsseldorf) befahren werden.