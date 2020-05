Düsseldorf: Versuchter Totschlag - 16-Jährige vor Gericht

Symbolbild. In Düsseldorf beginnt ein Prozess gegen eine 16-Jährige wegen versuchten Totschlags.

In Düsseldorf stehen ab diesem Montag zwei Schülerinnen vor Gericht. Es geht um versuchten Totschlag. Sechs weitere Kinder sind strafunmündig.

Ein 16-jähriges Mädchen muss sich an diesem Montag in Düsseldorf wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Laut Anklage hatte die Schülerin im September 2018 im Außenbereich einer Wohngruppe der Graf-Recke-Stiftung einem 13-jährigen Jungen zwei Bastelscheren in die Brust gerammt.

Anlass soll ein Streit zwischen der Jugendclique der damals 14-Jährigen und dem Opfer gewesen sein. Die achtköpfige Gruppe soll den 13-jährigen Jungen zunächst mit Gläsern und Stöcken beworfen haben. Dann soll die 14-jährige Angeklagte den Jungen mit den Scheren attackiert haben, um ihn zu töten.

Sechs der Kinder waren bei der Tat strafunmündig

Ein inzwischen 16-jähriges Mitglied der Clique ist wegen Körperverletzung mitangeklagt, die anderen mutmaßlichen Mittäter nicht. Sie waren zum Tatzeitpunkt Kinder und damit strafunmündig.

Der Prozess findet aus Jugendschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bis zum 15. Mai sind noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Das Opfer ist inzwischen 15 Jahre alt. In der vergangenen Woche hatte am gleichen Gericht ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen eine andere Schülerin begonnen. (dpa)