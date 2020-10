Düsseldorf verschärft Regeln für Wohnungseigentümer

Abschiedsstimmung im ISS Dome in Düsseldorf. Am Donnerstag lief die letzte Sitzung des 2014er-Rates. OB Thomas Geisel zog Bilanz.

Eine neue, verbesserte Version der Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum wurde am Donnerstag mit breiter Mehrheit im Stadtrat beschlossen. Das Wohnraum-Update sieht unter anderem vor, das Vermieter von AirBnb-Wohnungen wirtschaftlich stärker in die Pflicht genommen werden. Wer eine etwa 100 Quadratmeter-Wohnung über AirBnb vermietet, muss entweder dafür eine Ausgleichszahlung leisten oder für Ersatzwohnraum sorgen. Zudem wird Leerstand von Eigentum auf sechs Monate begrenzt, vorher waren es zwölf Monate. Gegenstimmen zur aufgemotzten Satzung gab es lediglich von der FDP-Fraktion und einem Freien Wähler.

Wohnraum für diejenigen, die ihn benötigen

Die Präzisierungen seien jetzt ein gutes Mittel, wie in Düsseldorf der Entzug von Wohnraum bekämpft werden kann, sagte im Innern des Ovals der weitläufigem ISS Dome Matthias Herz, wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. „Wir müssen künftig Wohnraum für diejenigen schaffen, die ihn benötigen“, sagte Herz und blickte als scheidender Ratsherr mit merklich belegter Stimme auf die vergangenen sechs Jahre zurück: „Noch nie wurde in Düsseldorf so viel geförderter Wohnraum geschaffen wie unter Thomas Geisel.“

Zustimmung gab es vom Grünen-Ratsherrn und Wohnungspolitiker Uwe Warnecke: „Ich hoffe – trotz der farbenmäßig künftig etwas anderen Zusammensetzung im Rat – auf den weiteren Input der Sozialdemokratie.“

Gruppenfoto zum Abschied

Vor Beginn der 53. und letzten Sitzung des 2014-er Rats gab es das Gruppenfoto zwischen Block 011 und 012 auf einer Tribüne des Dome von denjenigen Ratsleuten, die aus dem Plenum ausscheiden, 39 an der Zahl. Ein wenig trostlos sah das aus, aber es ist Corona, da sieht vieles trostlos aus. Der ovale Event-Kasten im Stadtteil Rath würde übrigens aus Kostengründen als Veranstaltungsort gewählt. Pro Sitzung zahlt die Stadt dort rund 30.000 Euro, für den Saal im Messe Congress Center, in dem zuvor zwei weitere Ratssitzung stattfanden, etwa 10.000 Euro mehr.

Der prominenteste Abgang war der von Thomas Geisel, der nach verlorenen OB-Wahl wie berichtet auf sein Mandat für die SPD verzichtet. „Die sechs Jahre im Rat war erfüllende und erfüllte Jahre für mich“, sagte Geisel. „Ich denke auch, dass die letzten sechs Jahre gute Jahre für Düsseldorf waren, auch wenn es manchmal kontroverse Diskussionen und knappe Abstimmungen gegeben habe. Für den Noch-OB waren die „Eckpunkte“ die Investitionen in die Schulen, die Sanierungen und Neubauten der Bäder sowie die besondere Düsseldorfer Flüchtlingspolitik gewesen.

Apropos: Am Donnerstag erneuerte der Rat seine Bereitschaft, mehr als die offiziell errechnete Zahl an Flüchtlingen aus dem niedergebrannten Lager Moria in Griechenland aufnehmen zu wollen. Nur der Ratsherr der Republikaner stimmte dagegen.