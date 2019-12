Symbolbild. Auf dem Nördlichen Zubringer gab es am Samstagabend einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Düsseldorf. Nach einem Unfall auf der A52 ist der nördliche Zubringer in Düsseldorf am Samstagabend gesperrt worden. Karambolage auf allen Fahrbahnen.

Düsseldorf: Unfall auf Nördlichem Zubringer - A52 gesperrt

Nach einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist am Samstagabend der nördliche Zubringer in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt worden. Um 19.32 Uhr war die Feuerwehr und die Polizei alarmiert worden. Mindestens vier Autos sind in den Unfall verwickelt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bei der Polizei war sogar von sechs Fahrzeugen die Rede.

Laut Polizei gab es bei dem Unfall vier Leichtverletzte. Die Feuerwehr seit mit 25 Einsatzkräften vor Ort und habe auch einen Bus hinzugezogen, um Personen vor Ort zu versorgen und die Möglichkeit zu geben, sich aufzuwärmen.

Die Unfallstelle liegt in Höhe der Esso-Tankstelle auf den beiden stadteinwärts führenden Fahrstreifen. Die Unfallstelle in Sichtweite der Ampel-Kreuzung mit dem Vogelsanger Weg betreffe alle Fahrbahnen und den Grünstreifen daneben, beschrieb der Feuerwehrsprecher.

Autofahrer sollten die Unfallstelle weiträumig umfahren

Der Zubringer wurde ab der Anschlusstelle Düsseldorf-Rath in Richtung Innenstadt voll gesperrt. Autofahrer mit Ziel Düsseldorf sollten bereits im Kreuz Düsseldorf-Nord auf die A44 wechseln und von dort über die B8 weiter in Richtung Innenstadt fahren.

Zur Unfallursache gab es am Abend noch keine Einschätzungen. Die Polizei ermittelt. Zur Dauer der Sperrung gab es gegen 21 Uhr noch keine näheren Angaben bei der Polizei. In der Leitstelle hieß es: „Die Abschlepper sind auf der Anfahrt, aber noch nicht eingetroffen“. Sobald die Unfallstelle geräumt sei, würde der Verkehr wieder freigegeben werden. (dae)