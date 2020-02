Düsseldorf: Schiffscontainer stürzen von Schiff in Rhein

Düsseldorf. Am Sonntag sind auf dem Rhein bei Düsseldorf zwei Container von einem Schiff gefallen. Die Feuerwehr konnte die Behälter sichern.

Zwei Container sind in Düsseldorf von einem Schiff in den Rhein gefallen. Feuerwehrleute hätten die leeren Großbehälter am Sonntag an Land gebracht und gesichert, teilte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Duisburg mit. Es bestehe keine Gefahr mehr.

Laut Polizei wird noch ermittelt, ob der Sturm Grund für die schwimmenden Container war. Diese befanden sich auf Höhe des Messegeländes in Düsseldorf. Die Feuerwehr erklärte den Fall um 13.30 Uhr für abgeschlossen. (dpa)