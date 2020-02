Die Polizei sucht nach einem Räuber, der am Dienstagabend ein Büro für Sportwetten in Düsseldorf-Unterbilk überfallen hat. (Symbolbild)

Düsseldorf. Am Dienstag wurde ein Wettbüro in Düsseldorf überfallen. Der Räuber hatte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei fahndet.

Düsseldorf: Raub mit Schusswaffe, Polizei fahndet nach Täter

Zum wiederholten Mal wurde am Dienstagabend ein Wettbüro in Düsseldorf-Unterbilk überfallen: Laut Polizei hat der Räuber das Sportwettenbüro an der Bilker Allee um 22.48 Uhr betreten und den Mitarbeiter (28) mit einer Schusswaffe bedroht. Dieser habe die Kasse für den Räuber öffnen sollen, der dann hineingegriffen habe. Anschließend sei er mit dem erbeuteten Bargeld geflohen.

Das Opfer schätze den Täter auf 25 bis 30 Jahre, so die Polizei. Er sei etwa 1,70 Meter groß, schlank, habe „ein europäisches Erscheinungsbild“ und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet gewesen sei er mit einer dunklen Kapunzenjacke mit weißer Reißverschlussnaht, habe außerdem Handschuhe, eine dunkle Hose, schwarze Schuhe mit weißem Rand oberhalb der Sohle und einen schwarzen Rucksack getragen. Laut Polizei sei das Gesicht mit einem hellen Tuch bis über die Nase maskiert gewesen, allerdings seien dem Opfer die auffällig buschigen Augenbrauen des Täters aufgefallen.

Hinweise sammelt das Raubkommissariat KK13 unter 0211/8700.