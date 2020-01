Archivbild. Tempo 50 ist auf der Oberkasseler Brücke erlaubt. Der Porsche fuhr mehr als doppelt so schnell.

Düsseldorf. Ein 34-Jähriger fuhr in Düsseldorf doppelt so schnell über eine Rheinbrücke. Ihn erwarten ein Fahrverbot, eine Geldbuße und Punkte in Flensburg.

Porsche aus Köln rast mit Tempo 119 über Oberkasseler Brücke

Deutlich zu schnell startete ein 34-jähriger Kölner im noch jungen Jahr 2020 durch. Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Oberkasseler Brücke am Freitagabend wurde der Mann in seinem Porsche mit Tempo 119 anstatt erlaubten 50 Stunden-Kilometer gemessen, berichtete die Polizei am Sonntag. Abzüglich der Messtoleranz entspricht dies einer vorwerfbaren Geschwindigkeitsüberschreitung von 65 km/h.

Die Polizei erwischte den Raser um 21.15 Uhr. Die Oberkasseler Brücke ist die Verbindung von Innenstadt und dem linksrheinischen Stadtteil Oberkassel und hat zwei Fahrspuren je Richtung. Sie ist laut Daten des Landesbetriebs Straßen.NRW 515 Meter lang.

„Den Betroffenen können jetzt drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße in Höhe von 480 Euro erwarten“, sagte ein Polizeisprecher.