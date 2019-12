Düsseldorf. Bei einer Verkehrskontrolle in Düsseldorf hat ein Polizist einen Schuss abgefeuert. Ein Mann fuhr auf die Beamten zu und flüchtete anschließend.

Düsseldorf: Polizist feuert Schuss bei Verkehrskontrolle ab

Zivilbeamte der Düsseldorfer Polizei haben am Sonntag bei einer Verkehrskontrolle in Richtung eines flüchtenden Autofahrers geschossen. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Duisburg mitteilten, soll ein Mann während einer Polizeikontrolle auf der Fürstenberger Straße in Düsseldorf-Hassels in einen Wagen gestiegen und auf zwei Polizisten zu gefahren sein.

Das Auto berührte einen 31 Jahre alten Beamten, der dann in Richtung des Renaults schoss. Der Mann flüchtete schließlich mit dem Auto, es wurde kurze Zeit später verlassen auf der Potsdamer Straße sichergestellt. Der unbekannte Fahrer ist weiterhin flüchtig.

Zwei weitere Männer, die ebenfalls kontrolliert wurden, sind vorläufig festgenommen worden. Der 31 Jahre alte Polizeibeamte verletzte sich bei dem Einsatz leicht. Das Polizeipräsidium Duisburg hat aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernommen. (red)