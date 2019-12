Düsseldorf. Schwere Verletzungen erlitt ein 82-Jähriger, der vom Pkw einer 89-Jährigen erfasst worden war. Die Frau fuhr nach dem Unfall einfach weiter.

Düsseldorf: Polizei zieht Führerschein von Frau (89) nach Unfallflucht ein

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht gegen eine 89-jährige Autofahrerin aus Düsseldorf. Die Frau hatte am Montag gegen 16.45 Uhr offenbar einen Fußgänger (82) übersehen, der im Kreisverkehr Bockumer/Einbrunger Straße im Stadtteil Wittlaer die Fahrbahn überqueren wollte. Der Senior wurde seitlich von dem Pkw erfasst. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann. Dann wurde der 82-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ohne sich um das Geschehene zu kümmern, fuhr die Seniorin nach Hause, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Als die Beamten sie dort aufsuchten, habe sich sich „betroffen“ gezeigt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 82-Jährige hatte ihren Wagen vor dem Unfall zwar wahrgenommen. Er ging aber davon aus, dass die Frau halten würde, weil sie bereits vom Gas gegangen war.