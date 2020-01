Was zu den Detonationen führte, sei noch unklar und werde noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen.

Am Morgen nach dem Großbrand am Heerdter Lohweg. In der Halle wurden Boxspringbetten gelagert und verkauft.

In der Nacht zu Freitag brannte in Düsseldorf-Heerdt eine Halle aus. Während der Löscharbeiten gab es mehrere Explosionen.

Düsseldorf. Nach dem Großbrand einer Lagerhalle am Heerdter Lohweg hat die Polizei zwei Brandsachverständige eingeschaltet. Brandursache ist weiter unklar.

Düsseldorf: Polizei sucht Zeugen nach Großbrand in Heerdt

Nach dem Großbrand, der eine Lagerhalle in Düsseldorf-Heerdt zerstört hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Bei dem Feuer am Heerdter Lohweg in der Nacht zu Freitag (17. Januar) waren zwei Feuerwehrmänner verletzt worden. Einer von ihnen befand sich zunächst in Lebensgefahr, am Montag gab es aber Entwarnung: Wie ein Feuerwehr-Sprecher berichtete, schwebe er nicht mehr in Lebensgefahr. Der 37-Jährige befinde sich aber weiterhin in der Uni-Klinik.

Bei dem Brand des Gewerbekomplexes ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Was die Explosionen und den Brand ausgelöst hat, ist weiter unklar, die Polizei hat zwei Brandsachverständige beauftragt, die dies untersuchen sollen: "Nach wie vor laufen die Brandermittlungen auf Hochtouren", schreibt die Polizei am Mittwoch. Sie sucht Zeugen und fragt, wer zur Tatzeit im Bereich des Heerdter Lohwegs Verdächtiges beobachtet hat. "Wer kann Angaben zu Personen, Fahrzeugen oder ungewöhnlichen Umständen vor dem Ausbruch des Brandes machen?" Zeugen werden gebeten, sich unter 0211/870 0 bei der Polizei zu melden.

Weite Teile eines 6500 Quadratmeter großen Gewerbekomplexes sind durch das Feuer zerstört worden.

Düsseldorf: So lief der Einsatz der Feuerwehr am Freitag

Als die ersten Einsatzkräfte gegen halb zwölf am Heerdter Lohweg eintreffen, brennt die Halle, in der Boxspringbetten gelagert und verkauft werden, bereits lichterloh. Flammen schlagen aus Teilen des Daches, das Feuer breitet sich rasend schnell aus, schildert Feuerwehrsprecher Christopher Schuster die Situation. Dabei ist die Feuerwehr schon sechs Minuten nach dem Notruf vor Ort.

Umgehend beginnen die Feuerwehrleute mit der Brandbekämpfung. Schuster: „Das Feuer war bereits zu diesem frühen Zeitpunkt so stark fortgeschritten, dass sich die Flammen schnell auf fast das ganze Gebäude ausbreiteten“, so Schuster weiter.

In der komplett zerstörten Halle wurden Boxspringbetten gelagert und verkauft. Noch am Freitagvormittag ist die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Zu den bereits alarmierten drei Löscheinheiten der Berufsfeuerwehr und dem Technik- und Kommunikationszug der Freiwilligen Feuerwehr schickt die Leitstelle fünf weitere Züge nach Heerdt zur Unterstützung. Insgesamt sind rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Außerdem wird die gesamte Freiwillige Feuerwehr in Alarmbereitschaft gesetzt und besetzt die leeren Feuerwachen.

Düsseldorfer Feuerwehr mit 120 Einsatzkräften bei Großbrand in Heerdt

Während des Löschangriffs kommt es dann aus bislang ungeklärter Ursache zu mehreren Explosionen im Gebäude. Durch die Explosion wurden zwei Feuerwehrleute verletzt, einer davon schwer.

Sofort kümmern sich Notfallsanitäter und Notärzte um die beiden 37 und 57 Jahre alten Einsatzkräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung kommen beide in zwei Düsseldorfer Krankenhäuser. Der schwer verletzte Feuerwehrmann schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Sein 57 Jahre alter Kollege, der ebenfalls verletzt worden war, hat das Krankenhaus bereits wieder verlassen können.

Etwa vier Stunden nach Einsatzbeginn haben die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. Da die Lagerhalle möglicherweise einsturzgefährdet ist, kann die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen nur von außen löschen. Bis zum Freitagabend sind Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, um die letzten Glutnester unter den Trümmern abzulöschen.

Großbrand zerstört Lagerhalle komplett - Millionenschaden

Ob eine offene Gasleitung, die während der Löscharbeiten entdeckt wurde, ursächlich für das Feuer ist, ist noch völlig unklar, so der Feuerwehrsprecher. Das Gas sei kontrolliert abgebrannt worden. Eine Gefahr weiterer Explosionen habe dabei nicht bestanden und bestehe auch aktuell nicht, hieß es am Morgen. Wegen der starken Rauchentwicklung und der Geruchsbelästigung hatte die Feuerwehr mit der Warn-App Nina Anwohner aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Diese Warnung hat die Feuerwehr mittlerweile wieder aufgehoben.

Was den Brand ausgelöst hat ist noch unklar und wird von der Polizei ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Die Lager- und Verkaufshalle wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der Schaden liegt in Millionen-Höhe. (mawo/mit dpa)