Düsseldorf: Pkw fährt in den Kö-Graben und versinkt

Düsseldorf. Spektakulärer Unfall auf der Düsseldorfer Kö. Zwei Personen sind am Dienstagnachmittag mit ihrem Wagen in den Kö-Graben gefahren.

Spektakulärer Unfall auf Düsseldorfs teuerster Straße: Aus bislang noch unklaren Gründen ist am Dienstagnachmittag (15.09 Uhr) ein Pkw in den Kö-Graben gefahren. Die zwei Personen, die sich in dem Wagen befanden, haben sich dabei nur leichte Verletzungen zugezogen, wie die Polizei mitteilt.

Die Personen hätten sich zudem selbstständig aus dem Auto befreien können, seien nur etwas unterkühlt aus dem Graben gestiegen, weil das Wasser zu dieser Jahreszeit sehr kalt sei, so eine Polizeisprecherin. Ein Mann sei von dem Wagen noch leicht touchiert worden, wohl dabei aber nur leicht verletzt worden.

Zwei Personen sprangen ins Wasser und halfen den Verunfallten

Der Unfall zog viele Schaulustige an, allerdings sprangen auch zwei besonders Mutige ins Wasser und halfen den beiden Verunfallten.

Polizei und Feuerwehr, die den Wagen nun bergen muss, sind noch vor Ort.