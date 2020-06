Düsseldorf: Mordkommission nimmt 16-Jährigen fest

Düsseldorf. Nach der brutalen Massenschlägerei am Wochenende in Düsseldorf-Garath hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen

Nach der Massenschlägerei am vergangenen Samstagnachmittag im Düsseldorfer Stadtteil Garath sitzt mittlerweile ein Tatverdächtiger in U-Haft.

Bei der Schlägerei an der Ecke Fritz-Erler-Straße/Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße in der Nähe des Garather S-Bahnhofs wurde ein 17-Jähriger so schwer verletzt, dass er zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebte. Die Polizei hatte am Samstag diee Mordkommission „MK Fritzchen“ eingerichtet. Der 17-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige schweigt

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und durch Aussagen von Zeugen erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 16-jährigen Düsseldorfer, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Jugendliche wurde am Dienstag festgenommen. Der Tatverdächtige hat sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.