Düsseldorf gedenkt der „Aktion Rheinland“

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel und Polizeipräsident Norbert Wesseler legten einen Krank am Mahnmal nieder.

Mit einer Schweigeminute haben Oberbürgermeister Thomas Geisel und Polizeipräsident Norbert Wesseler am Donnerstag der Mitglieder der „Aktion Rheinland“ gedacht. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter Einhaltung der Abstandsregeln legten der Oberbürgermeister und der Polizeipräsident einen Kranz am Mahnmal Anton-Betz-Straße nieder. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten indes alle offiziellen Gedenkfeierlichkeiten zum 75. Jahrestag der „Aktion Rheinland“ entfallen.

Widerständler wollten mit den Amerikanern verhandeln

Am 16. April 1945, als Düsseldorf völlig von amerikanischen Truppeneingekreist war, beschlossen die Düsseldorfer Bürger Karl August Wiedenhofen, Ernst Klein, Josef Knab, Karl Kleppe, Josef Lauxtermann, Karl Müller, Theodor Andresen, Aloys Odenthal, Theodor Winkens und Hermann Weill, gemeinsam mit dem Kommandeur der Schutzpolizei Franz Jürgens, zu handeln. Sie wollten Düsseldorf kampflos an die Amerikaner übergeben. Dazu nahmen sie den Düsseldorfer Polizeipräsidenten und SS-Brigadeführer August Korreng in Gefangenschaft, da er – befehlshierarchisch über Jürgens stehend– die Polizeitruppen zum Kampf bis zum letzten Mann hätte auffordern können. An seiner Stelle sollte nun Jürgens die Truppenteile aus den Rängen der Polizei zum Einstellen der Gegenwehr auffordern. Während ein Teil der Widerstandsgruppe den inhaftierten Polizeipräsidenten im Polizeigefängnis bewachen würde, sollten Wiedenhofen, Odenthal und Müller zu den Amerikanern aufbrechen und die Stadt übergeben.

Regimegegner wurden ermordet

Doch alles kam anders als geplant. Der inhaftierte Polizeipräsident wurde von Gauleiter Florian und regimetreuen Kripobeamten befreit, Franz Jürgens von Soldaten verhaftet. Josef Knab, Theodor Andresen, Hermann Weill und Karl Kleppe wurden ebenfalls festgenommen. Wiedenhofen und Odenthal wurden gewarnt und machten sich allein sofort auf den gefährlichen Weg durch die deutschen und amerikanischen Kampflinien bei Mettmann, um Düsseldorf zu übergeben und ihre Freunde befreien zu können. Noch bevor die beiden den kampflosen Einmarsch mit den Amerikanern verhandeln konnten, wurden ihre fünf verhafteten Mitstreiter jedoch in zwei zweifelhaften Standgerichten zum Tode verurteilt und am Abend und in der Nacht auf den 17. April 1945 im Hof der Schule an der Färberstraße erschossen. Dennoch war die „Aktion Rheinland“ erfolgreich: Wiedenhofen und Odenthal konnten am Morgen des 17. Aprils die Amerikaner davon überzeugen, ohne vorherigen Großangriff in Düsseldorf einzurücken. Am späten Nachmittag des 17. Aprils war Düsseldorf befreit.

Befehle sind keine Begründung für Unrecht

Oberbürgermeister Geisel erklärte dazu: „Die Männer der Aktion Rheinland waren ganz normale Bürger unserer Stadt. Gemeinsam tauschten sie sich unter den Vorzeichen des Bombenkrieges kritisch aus und begannen, das NS-Regime infrage zu stellen. Als eine weitere Verteidigung Düsseldorfs nur noch sinnlos Menschenleben gekostet und lebenswichtige Infrastruktur zerstört hätte, agierten sie mit Vernunft und viel Herz für ihre Heimatstadt. Wir alle haben ihnen viel zu verdanken.“

Polizeipräsident Norbert Wesseler, seit Jahren Schirmherr dieser Veranstaltung, verbindet die Geschehnisse von damals mit einem Blick auf heute. „Wir hatten unsere Befehle“ dürfe nie wieder Begründung für Unrechtsein: „Auf eine rechtsstaatliche Ausbildung legen wir heute größten Wert und akzeptieren in unseren Reihen keinerlei menschenverachtendes oder verfassungsfeindliches Gedankengut. Mahn- und Gedenkstätten sollen nicht einfach nur Erinnerungen wach halten: sie sollen uns zwingen, unser heutiges Verhalten stets abzugleichen.“