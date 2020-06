Düsseldorf fährt Bürgerservice wieder hoch

Sicherheit geht vor: Schutzmaßnahmen und Einbahnregelung im Straßenverkehrsamt am Höherweg in Düsseldorf. In den Ämtern sollen Arbeitsabläufe nun effizienter geregelt und digitalisiert werden.

Düsseldorf. Die städtischen Dienste in Düsseldorf sollen nun mehr digitalisiert werden. Dafür braucht es aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen.

Der Bürgerservice der Stadt wird langsam wieder hochgefahren. Einige Bürgerbüros sind bereits wieder geöffnet und auch das Straßenverkehrsamt bietet wieder die übliche Anzahl an Terminen an. Für die Zukunft will man auch nach der Krise vermehrt auf digitalisierten Service setzen.

Verwaltung reagierte schnell

„In der Krise hat die Personalplanung in Düsseldorf hervorragend funktioniert“, lobt Stefan Ferber, Leiter des Hauptamtes. „Kollegen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung haben toll unterstützt und zum guten Krisenmanagement in der Stadt beigetragen.“

Die Verwaltung stand vor der Herausforderung, ihren Service trotz Schließung von Ämtern und Einschränkung von Diensten aufrecht zu erhalten. Bereits Ende Februar richtete Düsseldorf als erste Stadt in NRW eine Corona-Hotline ein, berichtet Ferber. „Da gingen dann anfangs Anrufe aus dem gesamten Bundesgebiet ein.“ Auch wurde ein eigenes Diagnostikzentrum eingerichtet, wo sich die Leute nach telefonischer Terminvereinbarung testen lassen konnten.

Personelle Rochaden

Nun steht die nächste Herausforderung an: Die Wiederaufnahme aller Verwaltungsaufgaben unter größtmöglichem Gesundheitsschutz für Bürger und Mitarbeiter. Letztere müssen nun gegebenenfalls zurück in ihre normalen Stellen. Denn während der Krise wurde zwischen den Ämtern viel Personal verschoben. „Wir hatten viel Bedarf an Personal um die Corona-Hotline zu bedienen“, sagt Ferber. „Andere Stellen, wie die Bibliotheken waren geschlossen, die Leute hatten dort nichts zu tun. Die wurden dann woanders eingesetzt.“ Bis Ende Juni ist die Hotline in den Räumlichkeiten des Dienstleistungszentrums an der Willi-Becker-Allee angesiedelt. Danach zieht der Telefonservice um und auch das mit seinen 32 Serviceplätzen größte Bürgerbüro der Stadt kann dann wieder öffnen.

Bis dahin richtet die Verwaltung sich auf einen wochen- oder monatelangen Betrieb unter Corona-Schutzvorkehrungen ein. Auch auf eine Welle an aufgeschobenen Anliegen der Bürger sei man vorbereitet, versichert Harald Wehle, Leiter des Amtes für Einwohnerwesen. „Wir haben volles Personal zur Verfügung, können unsere Öffnungszeiten verlängern und zur Not Überstunden einlegen.“

Mehr Digitalisierung

Rund 900.000 Bürgerkontakte bearbeiten die zwölf Bürgerbüros, das Straßenverkehrsamt und das Standesamt im Jahr. Viele Dienste, die zuvor persönlich auf dem Amt in Anspruch genommen werden mussten, konnten digitalisiert und per Telefon oder Mail abgewickelt werden. Das soll auch in Zukunft bestmöglich beibehalten werden. „Per Mail könne Meldebescheinigungen beantragt und auch Führungszeugnisse abgefragt werden“, erklärt Wehle.

Man wolle in Zukunft die Arbeitsabläufe moderner strukturieren und Gewohnheiten ändern – auch beim Bürger. „Vor der Krise war es oft so, dass wir in der Onlineterminvergabe freie Termine für den Mittag hatten, die Leute aber frühmorgens Schlange standen“, sagt Stefan Ferber. Seit gestern ist auch die Onlineterminvergabe wieder verfügbar.

Der Gesetzgeber ist gefragt

Doch für weiteren Fortschritt müsse der Gesetzgeber die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, so Harald Wehle. So habe man während der Krise zwar rund 5500 Ausweise kostenlos per Fahrradkurier zugestellt, aber beantragen müssen die Bürger die Ausweise persönlich vor Ort. „Wo der Gesetzgeber den Gemeinden unüberwindbare Vorschriften macht und die Bemühungen zur Digitalisierung ins Leere laufen, kann heutzutage nur Kreativität uns helfen, den Herausforderungen der bürgernahen Services zu begegnen“, meint Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke. Und auch Harald Wehle wünscht sich, dass die Bundesdruckerei ihre Ausweise in ferner Zukunft doch direkt an die Bürger verschickt, um den kommunalen Verwaltungen Arbeit zu sparen.