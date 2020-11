Düsseldorf: Erster Aufreger bei der ersten Ratssitzung

Kurz nach Amtseid und Übergabe der Amtskette an den neuen OB Stephan Keller durch den Ratsältesten Hanno Bremer (CDU) gab es bei der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrates den ersten großen Aufreger. Obwohl Keller zu Beginn der Sitzung „eindringlich“ darum gebeten hatte, den Tag nicht unnötig in die Länge zu ziehen, weil „in Zeiten der Pandemie wichtige Entscheidungen zu Gunsten der Menschen in Düsseldorf zu treffen sind“, drängte Ratsherr Torsten Lemmer auf geheime Abstimmung, was die Besetzung der 18 Ausschüsse betrifft.

21 statt wie bisher 19 Mitglieder in den Ausschüssen

Hintergrund: Die sieben Fraktionen im Rat hatten im Vorfeld ausbaldowert, dass mehr Mitglieder in die Ausschüsse gewählt werden sollen, nämlich 21 statt 19 wie bisher (20 im Hauptausschuss). So ist gewährleistet, dass auch kleine Fraktionen wie AfD und Partei/Klimaliste jeweils einen Sitz bekommen. Man erhofft sich dadurch eine ruhigere Zusammenarbeit im Stadtrat.

Da es aber Tierschutz/Freie Wähler diesmal nicht zur Fraktionsstärke gebracht hat, wollte Lemmer unter anderem darüber abstimmen lassen, ob die Vertreter der Ratsgruppe als beratende Mitglieder in die Ausschüsse sollen. Keller verriet, dass Lemmer dies zuvor der Verwaltung vorgeschlagen hatte, was abgelehnt wurde. Diese beratende Tätigkeit in Gremien sei, so sagte Lemmer im Rat, aber in anderen Städten möglich. Also wollte er geheim abstimmen lassen. Mit Erfolg: Tierschutz/Freie Wähler ist nun mit einem Sitz in diversen Gremien vertreten. Unter den Ratsleuten wurde vermutet, das dies nur mit den Stimmen der AfD möglich war, die dadurch wiederum auf einige Sitze in den Ausschüssen verzichten musste.

Eigene Wahlkabine aus Pappe

Denn: Für jeden geheimen Wahlvorgang hatten die Ratskandidaten aus Gründen des Infektionsschutzes eine eigene Pappkabine auf dem Schreibtisch aufzubauen. Umständlich, aber eben nötig. Für jeden Ausschuss dauerte dies eine Viertelstunde, und es waren 16 an der Zahl. „Das ist eine Unverschämtheit und ein Affront gegenüber des Rates und des neuen Oberbürgermeisters“, sagte etwa Giuseppa Saitta CDU), der zum stellvertretenden Vorsitzenden in den Wirtschaftsausschuss gewählt wurde. Saitta selbst war ansonsten wenig feindselig unterwegs. Er trug grüne Socken – ein Verweis auf die neue Partnerschaft der CDU mit den Grünen.

Es gab noch andere positive Dinge zu vermelden. Dominique Minus von der Fraktion Die Partei/Klima feierte bei ihrer Premiere im Rat Geburtstag. Sie wurde am Donnerstag 32 Jahre und war wenig beeindruckt von den Vorgängen im Messe Congress Center: „Ziemlich langweilig!“