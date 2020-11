Düsseldorf: Einparkversuch endet im Schaufenster von Optiker

Oberkassel. Da fehlte der Durchblick: Einparkversuch einer Frau in Düsseldorf-Oberkassel endet im Schaufenster eines Optikers – und mit 25.000 Euro Schaden.

Es klingt fast wie eine inszenierte Slapsticknummer, ist aber am Donnerstagmittag (13.15 Uhr) leider genauso passiert: Ein Einparkversuch einer 69-Jährigen auf der Luegallee in Oberkassel ging mächtig schief und führte am Ende zu einem Sachschaden von rund 25 000 Euro führte. Mehrere beschädigte Autos und Fahrräder, ein verschobener Bauschutt-Container und ein zerstörtes Schaufenster standen am Ende der Bilanz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Tragikomische an der Geschichte: Der missglückte Einparkversuch fand vor dem Ladenlokal eines Optikers statt. Da fehlte der Dame wohl der rechte Durchblick.

Der Wagen hatte sich „plötzlich verselbstständigt“

Im Polizeibericht heißt es, die Frau aus Meerbusch habe versucht, in Höhe eines Optikergeschäfts seitlich einzuparken. Laut Aussage der Fahrerin habe sich ihr Wagen dann plötzlich verselbstständigt. Ihr Opel beschleunigte aus bislang ungeklärter Ursache stark und rammte zuerst ein hinter ihr geparktes Auto. Dann schob sie ein vor ihr geparktes Fahrzeug gegen den davor stehenden, großen Container. Weiter fuhr sie mit ihrem Pkw über den Gehweg, stieß mehrere Fahrräder um und prallte schließlich gegen das Schaufenster des Optikergeschäfts. Das Fenster wurde dabei völlig zerstört.

Am Ende kam die Frau mit der Fahrzeugfront in Richtung Luegallee zum Stehen. Bis auf den Sachschaden kamen alle Anwesenden glücklicherweise mit einem Schock davon.