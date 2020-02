Düsseldorf: Die Bilder vom Start in den Straßenkarneval

Düsseldorf. Die diesjährige Session steuert auf ihren Höhepunkt zu. Wir haben die Bilder vom Auftakt in den Straßenkarneval in Düsseldorf zusammengefasst.

Der Startschuss in den Straßenkarneval ist am Altweiber-Donnerstag gefallen – mit minimaler Verspätung am Rathaus. Tausende Narren feierten in der Stadt friedlich und ausgelassen, die Möhnen stürmten traditionell das Rathaus. Wir haben die schönsten Bilder vom Auftakt in den Straßenkarneval in unserer Galerie zusammengefasst: