Düsseldorf: Corona-Leugner machen Werbung an Schulen

Eltern von Düsseldorfer Schulkindern staunten in den vergangenen, eher nassen Tagen nicht schlecht. Ihre Sprösslinge freuten sich über einen orangenen Regenschutz, den Unbekannte auf ihren Fahrradsattel gestülpt hatten. Die Freude war schnell verflogen, als Eltern und Schüler merkten, zu wem der auf dem Regenschutz angegebene QR-Code und die Internetadresse gehören: Wer auf www.du-entscheidest-über-dein-leben.de klickt, wird schnell mit dem wildesten Verschwörungstheorien der Corona-Leugner konfrontiert.

Es gibt verschiedene Links zu „Lehrfilmen“, etwa dazu, warum Schutzmasken eher wirkungslos sind. In einem weiteren Beitrag werden die Zahlen über Covid-19-Erkrankungen der öffentlich-rechtlichen Medien angezweifelt.

Unbekannte gingen sogar aufs Schulgelände

„Ich finde es perfide, wenn versucht wird, Kinder und Jugendliche mit mehr als fragwürdiger Propaganda zu infiltrieren“, sagt eine Mutter aus Flingern, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Ihr Sohn geht in Pempelfort auf das Leibniz-Montessori-Gymnasium an der Scharnhorststraße. „Dort sind die Leute offenbar auf das Schulgelände gegangen, um die Fahrradsattel zu drapieren.“ Die Mutter hat dem Rektor der Schule geschrieben dabei und um Aufklärung der Schülerschaft gebeten.

Nicht nur in Pempelfort treiben die Corona-Leugner ihr Unwesen. Die Fahrradsattel sind überall im Stadtgebiet mit der orangenen Werbung überzogen. Durch Einsatzkräfte des OSD seien in den vergangenen Tagen mehr als 1000 solcher „Sattelüberzieher“ sichergestellt worden, so ein Stadtsprecher. „Die Überzieher waren ebenso linksrheinisch wie auch im Stadtzentrum und den Randbezirken verteilt. Bei dieser Aktion handelt es sich um eine nicht genehmigte Sondernutzung. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro geahndet werden kann.“ Das Ordnungsamt ermittelt derzeit den Verursacher, um ein entsprechendes Verfahren einzuleiten.

Kein Statement von verantwortlicher GmbH

Verantwortlich für Konzept und Realisierung der auf dem Sattelüberzieher aufgedruckten Webseite ist die „Diegandi GmbH“ mit Sitz in der Nähe von Düren. Gesellschaftende Geschäftsführerin dieser Agentur ist Nicole Gandelau. Sie wollte am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion kein Statement abgeben. Nur soviel: Wenn dieser Überzug tatsächlich verbotsweise auf privatem Raum verteilt wurde, ist das nicht in Ordnung.“