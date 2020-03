Kriminalität Düsseldorf: Bewaffneter Raub in Supermarkt in der City

Düsseldorf. Am hellichten Tag bedrohte am Samstag ein maskierter Räuber die Bedienstete eines Supermarktes in Düsseldorf mit einer Waffe.

Nach einem Raubdelikt mit Schusswaffe in der City am Freitag, den 13., sucht die Polizei nach Zeugen und fahndet nach dem Täter. Gegen 15.30 Uhr betrat am Freitag ein Unbekannter einen Supermarkt an der Stresemannstraße. Mit einer Schusswaffe in der Hand forderte der Tatverdächtige die Kassiererin auf, ihre Hände zu heben. Anschließend griff er in die geöffnete Kasse und entwendete mehrere hundert Euro. Danach verließ er das Geschäft und flüchtete über die Stresemannstraße in Richtung Stresemannplatz.

Maskiert und mit Wollmütze

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll laut Zeugenaussagen etwa 30 Jahre alt sein und dunkle Haare sowie dunklere Haut haben. Er trug schwarze Kleidung. Zusätzlich war er maskiert und hatte eine Wollmütze auf. Wer Hinweise zu der Tat oder den Täter geben kann, wird gebeten sich an das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211-870-0 zu wenden.