Düsseldorf. Die Düsseldorfer Stadtverwaltung berichtet von unsachlichen Beschwerden per Telefon und E-Mail über die Corona-Regeln. Der Ton werde immer rauer.

Der Ton und der Umgang im Streit um Coronaschutzmaßnahmen wird immer rauer. Politiker wie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, dem eine Grabkerze vor die Tür gestellt wurde, erhalten Drohungen von selbst ernannten „Querdenkern“. Und auch die Beschwerden einfacher Bürger in Düsseldorf werden zunehmend aggressiver, wie die Stadt berichtet.

Explizite Hassmails im Sinne von Bedrohungen und Beschimpfungen gegen den Oberbürgermeister nach der Einführung der allgemeinen Maskenpflicht (die dann per Entscheidung vom Verwaltungsgericht wieder aufgehoben wurde) seien bei der Stadt zwar noch nicht eingegangen und entsprechende Mails an Verwaltungsmitarbeiter oder an Kommunalpolitiker seien zumindest nicht bekannt, heißt es auf Anfrage. Insgesamt jedoch sei der Ton bei den Beschwerden deutlich aggressiver geworden.

Aggressive E-Mails und Telefonate

„Oftmals wird von den Leuten nicht erkannt, dass sie sich gegen Entscheidungen des Bundes oder des Landes wehren, für die die Stadt nicht verantwortlich ist. Einige Bürger äußern Existenzängste, andere sind Coronaleugner oder sehen den Sinn der Regelungen nicht mehr ein“, so ein Sprecher der Stadt. „Soweit die Inhalte vom Recht auf freie Meinungsäußerung abgedeckt sind und nicht mit einer konkreten Frage an die Verwaltung verbunden sind, werden diese von uns lediglich zur Kenntnis genommen.“

Grundsätzlich leite man Mails, die eine konkrete Bedrohung oder Beleidigungen zum Inhalt haben oder auf eine wenn auch nur abstrakte Gefahr hinweisen, an die Polizei weiter. Diese werde dann gegebenenfalls die Person ausfindig machen und eine Gefährderansprache halten. „Ähnliches gilt auch für teilweise sehr unschöne Telefonate, von denen Mitarbeitende des Gesundheitsamtes berichten“, so der Sprecher.

„Auch, wenn die Anrufer sich in der Regel beruhigen lassen, ist der Ton sehr rau. Auch von Seiten der Corona-Hotline kommt die Rückmeldung, dass es viele ungehaltene Bürger gibt, die ihren Unmut lautstark zum Ausdruck bringen.“ Von harter Kritik sprechen auch Virologen der Uniklinik Düsseldorf, jedoch seien sie nicht beschimpft oder bedroht worden, erklärt ein Sprecher des Klinikums.

Zu erwähnen sind an dieser Stelle allerdings auch die positiven Rückmeldungen, von denen die Stadt berichtet: „Das Gesundheitsamt erhält zwischendurch auch nette Kommentare und Nachrichten von Menschen, die sich einfach nur für den Einsatz und die viele Arbeit bedanken wollen. Dies ist zwar eher seltener, freut die Mitarbeitenden aber umso mehr.“

Hass im Internet wird oft online angezeigt

Die Polizei Düsseldorf betont, dass auf ihren Social-Media-Kanälen kein hitziger Ton festzustellen sei. Das mag daran liegen, dass es einfach nicht besonders clever sein dürfte, direkt bei der Polizei zu pöbeln. Dafür werden bei der Polizei Beleidigungen im Internet angezeigt, allerdings zunehmend nicht mehr auf der Wache, sondern als Onlineanzeige selbst, so die Polizei weiter. Diese landen dann erst beim Landeskriminalamt, wo versucht wird, einen Tatort festzustellen. Gelingt dies, geht der Fall an die zuständige Dienststelle.

In Düsseldorf unterhält die Polizei zudem eine Präventionsstelle zum Thema „Hate Speech“.