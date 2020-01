Düsseldorf. Am Donnerstagabend wurde eine Seniorin in Düsseldorf-Heerdt in ihrer Wohnung überfallen. Die 89-Jährige wehrte sich und wurde schwer verletzt.

Düsseldorf: 89-Jährige in eigener Wohnung brutal überfallen

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem Unbekannten, der am Donnerstagabend (18 Uhr) eine 89-Jährige aus dem Stadtteil Heerdt in ihrer Wohnung brutal überfallen hat. Die Tat ereignete sich in einer Wohnung an der Aldekerkstraße zwischen Heerdter Landstraße und Gottfried-Hötzel-Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fesselte der Täter die Frau und versuchte „mittels massiver Gewalt“ Informationen darüber zu bekommen, wo sich in der Wohnung Wertgegenstände befinden. Die 89-Jährige wehrte sich nach Leibeskräften. Nachdem der Unbekannte von ihr abließ, konnte sich die Seniorin schwer verletzt in den Hausflur retten. Nachbarn verständigten daraufhin Rettungsdienst und Polizei.

Grau-melierte Haare und Jogginganzug

Erste Zeugenaussagen beschreiben den Täter als 45- 50 Jahre alt. Er soll circa 1,70 m groß und von kräftiger Statur sein. Er hat kurze dunkle, grau-melierte Haare. Er wird als südländischer Typ beschrieben. Der Täter trug dunkle Bekleidung, die einem Jogginganzug ähneln soll. Er führte zudem einen beigefarbenen Jutebeutel bei sich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211-870 0. (red)