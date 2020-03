Flughafen Düsseldorf: DSW folgt Kötter bei Fluggastkontrolle

Düsseldorf. Das bereits am Flughafen Bremen tätige Unternehmen DSW übernimmt die Fluggastkontrollen am Düsseldorfer Airport zum 1. Juni von der Firma Kötter.

Das Sicherheitsunternehmen DSW (Deutscher Schutz- und Wachdienst) hat den Zuschlag bekommen für die Gepäck- und Fluggastkontrolle am Düsseldorfer Flughafen. Das Unternehmen übernimmt die Aufgabe zum 1. Juni. Dafür war bisher der Sicherheitsdienstleister Kötter mit seiner Tochter „Kötter Aviation Security“ zuständig.

Kötter hatte zuletzt Millionen-Verluste in Düsseldorf gemacht und den Vertrag mit dem Bund vorzeitig beendet. Ursprünglich hatte Kötter noch bis Dezember 2020 den Vertrag für die Gepäck- und Fluggastkontrolle. Vier Unternehmen hatten sich um die Aufgabe am Flughafen beworben, der bisherige Dienstleister Kötter gehörte nicht dazu.

DSW sucht bereits seit Dezember Personal

DSW hatte bereits im Dezember um Fachkräfte geworben: „Im Falle des Auftragszuschlags benötigen wir Sie ab dem 1. Juni oder früher als Terminalleiter (m/w/d) im Rahmen der Durchführung der Luftsicherheitskontrollen im Auftrag der Bundespolizei“, hieß es in einer Stellenausschreibung. DSW ist derzeit auch am Flughafen Bremen für die Kontrolle zuständig.

Verdi plant Betriebsversammlung für Kötter-Mitarbeiter

Die Gewerkschaft Verdi hat die bisherigen Kötter-Mitarbeiter am Dienstag über die Neuvergabe informiert. Im Rahmen eines Betriebsübergangs werden die Kötter-Mitarbeiter von DSW übernommen. Verdi will so schnell wie möglich eine Betriebsversammlung einberufen, muss aber die derzeitige Pandemie-Lage abwarten. Für den zuständigen Verdi-Gewerkschaftssekretär Tarim Özay ist wichtig, dass DSW zum zuständigen Arbeitgeberverband BDLS gehört.