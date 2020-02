Diebe verladen Motorräder und werden erwischt

Düsseldorf-Ludenberg. Zivilbeamten in Düsseldorf war zuvor ein Lkw mit niederländischem Kennzeichen aufgefallen. Dort hinein wollten die Täter die Motorräder verladen.

In der Nacht zu Dienstag beobachteten Zivilbeamte der Polizei, wie zwei Männer zwei Motorräder aus einer Tiefgarage in Ludenberg entwendeten. Die beiden 31 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen wurden festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Zuvor war den Polizisten ein Lkw mit niederländischen Kennzeichen aufgefallen.

Polizisten leicht verletzt

Sie beobachteten, wie das Fahrzeug in die Straße Am Wildpark einbog und der Fahrer den Lkw am Ende der Straße parkte. Mit Unterstützung weiterer Beamter oberservierte die Polizei die Männer. Im Wohngebiet „An der Kaiserburg“ verließen die beiden Niederländer eine Tiefgarage mit zwei hochwertigen Motorrädern und verluden sie. Als die Beamten eingriffen, schlossen sich die Männer im Fahrerhaus ein. Nachdem die Scheiben eingeschlagen und Reizgas eingesetzt wurde, konnten sie festgenommen werden. Dabei verletzten sich zwei Polizisten leicht. (KG)