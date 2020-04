Die Düsseldorfer Polizei hatte leichtes Spiel mit einem Süßigkeiten-Dieb, der den Beamten direkt in die Arme lief. Jedoch verletzte er zuvor eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes.

Polizei Dieb läuft Düsseldorfer Polizisten direkt in die Arme

Düsseldorf. Dumm gelaufen ist der Tag für einen 50-jährigen Täter in Düsseldorf. Er klaute Süßigkeiten und rannte der Polizei entgegen.

Im Hauptbahnhof entwendete ein Mann (50) in einem Drogeriemarkt am Sonntagnachmittag um 16.10 Uhr diverse Süßigkeiten. Auf seiner Flucht lief er der Polizei direkt in die Arme.

Täter verletzte Mitarbeiterin

Der Täter flüchtete über den Bertha-von-Suttner-Platz, wo er einer Streife der Landespolizei entgegenlief. Diese hielten ihn auf und übergaben ihn an die Bundespolizei. Eine Mitarbeiterin des Marktes wurde bei Verhinderung der Flucht, durch den Mann gegen die Ausgangstür gestoßen. Dabei zog sie sich ein Hämatom am rechten Unterarm zu. Einen Arzt wollte sie selbstständig aufsuchen. Gegen den Mann aus Essen wird nun wegen der Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls ermittelt.