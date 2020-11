Die Stadt Düsseldorf fördert Selbstbewusstsein

Ich bin selbst Vater zweier Töchter – die eine tanzt in einem Sportverein, die andere spielt Fußball – und weiß daher, wie wichtig es für unsere Mädchen ist, sich sportlich zu betätigen. Da ist natürlich einmal der Faktor Gesundheit, der ja genauso für Jungs eine Rolle spielt. Aber auch das Selbstbewusstsein, das Kinder durch ihren Sport bekommen, sollten wir nicht unterschätzen. Und das ist in der Regel für Mädchen doppelt wichtig – in einer Gesellschaft, in der das Frauenbild aus den 50er Jahren noch viel häufiger verbreitet ist, als einem das lieb sein kann.

Düsseldorf fördert gezielt den Mannschaftssport für Frauen und Mädchen und leistet damit – quasi nebenbei – einen wichtigen Beitrag für die Gleichstellung in unserer Stadtgesellschaft. Nach dem Motto: Seht her, die Mädchen sind uns wichtig, sie sind den Jungs ebenbürtig. Das ist nicht positiv genug zu bewerten.