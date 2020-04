Die Partei Düsseldorf präsentiert Programm zur Kommunalwahl

Düsseldorf. SUV-Spuren, Rollfeldmaut, Umbenennung Düsseldorfs – die Satiriker von Die Partei stellen ihr Programm zur Kommunalwahl vor.

„Pöbel trifft Prada“ – unter diesem Leitsatz tritt die Satirepartei „Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative“, kurz Die Partei, in Düsseldorf zur diesjährigen Kommunalwahl an. Bereits am 1. März wurde Dominique „Mique“ Mirus auf dem Kreisparteitag zur Oberbürgermeisterkandidatin gewählt und stellte ihr Zehn-Punkte-Wahlprogramm vor.

Volksabstimmung zur Umbenennung Düsseldorfs

In dem Programm fordert sie die Umbenennung Düsseldorfs. In einer Volksabstimmung am 1. Mai soll ein neuer Name gewählt werden. Zur Wahl stehen die Namen „Düsselstadt“ und „Rheinstadt“. Um sich von Köln abzugrenzen, solle auch die Düssel so lange geflutet werden, bis sie mehr Wasser führt als der Rhein. Auch die Debatte um die Umbenennung einiger Straßen will die Partei-Kandidatin beenden. Alle Straßen sollen einfach nach internationalen Großstädten umbenannt werden, fordert Mirus.

Unter dem Punkt „Umwelt, Mobilität und Verteidigung“ fordert Die Partei weiter, die Umweltspuren künftig für SUVs, Sportwagen, Oldtimer und Panzer freizugeben. So kämen die umweltschädlichen Fahrzeuge schneller durch die Stadt, wodurch sie weniger Schadstoffe ausstoßen würden, argumentieren die Satiriker. Als Parkplatz für die vielen Karossen soll Leverkusen dienen, das vorher eingeebnet werden soll.

Mehr billige Hotels, um Wohnungsmarkt zu entlasten

Ein sozialer Aspekt im Wahlprogramm ist die Forderung Schwarzfahren müsse bezahlbar bleiben. Mirus will in allen Fahrzeugen der Rheinbahn ein Erste-Klasse-Abteil einrichten „mit Champagnerbar und Thai-Massagen.“ Reiche sollten sich diesen Luxus gerne leisten und somit das Schwarzfahren für alle anderen günstiger machen.

Weiterhin fordert Die Partei mehr billige Hotels in der Stadt, damit Pendler mit ihren Zweitwohnsitzen nicht weiterhin die Mietpreise in die Höhe treiben. Um die Kulturszene zu fördern soll außerdem mehr Raum für Kleinkunst entstehen. Die freigewordenen Parkhäuser – nachdem Leverkusen zum Parkplatz umfunktioniert wurde – bieten dafür genug Raum, heißt es im Wahlprogramm. Aber auch das Opernhaus müsse gar nicht mehr saniert werden, denn: „Für Subkultur reichts.“

Jeden Tag Japantag

Für die Olympischen Spiele, die 2032 in die Landeshauptstadt geholt werden sollen, plant Die Partei, ein Olympiastadion auf den Rheinwiesen zu bauen. Auch den Ort des Olympischen Dorfes hat man bereits ausgemacht: „Es soll in Garath-Hellerhof entstehen, um den Ruf des Stadtteils wieder herzustellen und den zurückgebliebenen 18 Prozent Nazi-Wählern eins auszuwischen“, heißt es in dem Programm.

Die Partei gibt sich weiterhin als Freundin der japanischen Kultur in Düsseldorf. Diese sei ein wichtiger Bestandteil Düsseldorfs. Daher solle jeden Tag ein Japantag gefeiert werden. Auch schlägt Die Partei vor, dass der Düsseldorfer Oberbürgermeister und der japanische Kaiser die Ämter tauschen – „im Sinne des internationalen Austauschs“, wie es im Programm heißt.

Rollfeldmaut am Flughafen

Auch über Themen wie Umwelt und Klimaschutz hat sich der Ortsverband von Die Partei um „Mique“ Mirus Gedanken gemacht. Da wegen der täglichen Feuerwerke zum Japantag der Flugverkehr am Düsseldorfer Airport sowieso stark eingeschränkt sei, könne man auch direkt „Nägel mit Köpfen machen und den Rest auch noch einstampfen“, meint die OB-Kandidatin. Pro Start und Landung solle eine Rollfeldmaut erhoben werden. Dies sei ein Umweltausgleich mit dem der Bau von Windrädern auf der Landebahn des Flughafens finanziert wird, schlägt die Satirepartei vor. Wie diese Maut wirtschaftlich ertragreich werden soll, wenn die Landebahn mit Windrädern vollsteht, wird nicht weiter präzisiert.

Das vollständige Wahlprogramm von Die Partei ist auf MiqueMachtsBesser.de abrufbar. Bei der Europawahl im vergangenen Jahr erreichte Die Partei in Düsseldorf 2,96 Prozent der Stimmen. Im Europaparlament sind die Satiriker derzeit durch Parteichef Martin Sonneborn und Kabarettist Nico Semsrott vertreten.