Düsseldorf. Pater Elias erklärt, was es mit den „schwarzen Punkten“ in der Wand des Turms der Andreaskirche in Düsseldorf auf sich hat: Sie gibt’s seit 1794.

Düsseldorfer Geheimnisse: Die Kanonenkugeln im Kirchturm

Das ist ein ganz historischer Ort, den leider viele Düsseldorfer nicht kennen“, sagt Pater Elias H. Füllenbach. Er schaut sich im Innenhof des ehemaligen Jesuitenklosters um und hebt dann den Blick, um den Turm der Andreaskirche, die den Hof im Osten begrenzt, näher zu betrachten. „Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf ein Detail lenken, das sich an diesem Turm befindet“, sagt er und deutet nach oben zu drei auffälligen dunklen Punkten.

Die Kugeln stammen aus der Zeit der Belagerung

„Das sind Kanonenkugeln, die im Turm stecken. Sie stammen wahrscheinlich aus dem Jahr 1794, als die Stadt im Zuge der Revolutionskriege belagert wurde. Die Franzosen standen auf der anderen Seite des Rheins und haben von dort aus Düsseldorf beschossen, vermutlich stammen die drei Kugeln aus dieser Belagerung.“

Pater Elias vor der Andreaskirche in der Düsseldorfer Altstadt – am Turm kann man die Kanonenkugeln erkennen. Foto: Eva-Maria Bast

Zwei Jahre tobte der Erste Koalitionskrieg bereits, als man in Düsseldorf begann, sich auf die militärische Auseinandersetzung vorzubereiten, indem zum Beispiel die Gemäldegalerie nach Osnabrück in Sicherheit gebracht wurde. Am 5. Oktober 1794 wurde Düsseldorf dann vom linken Rheinufer aus beschossen. Zwei Stunden lang dauerte das Feuer und hinterließ weit mehr Schäden als „nur“ die Kanonenkugeln, die im Turm der Andreaskirche stecken. Das Schloss brannte zu drei Vierteln nieder, mehrere Häuser wurden beschädigt,darunter auch das Kloster der Cölestinerinnen. Am 5. und 6. September besetzten die Franzosen Düsseldorf schließlich und blieben bis 1801.

„Die Franzosen-Zeit war für das gesamte Rheinland sehr wichtig“

Das niedergebrannte Kloster und die Kanonenkugeln im Turm der Andreaskirche waren aber bei weitem nicht die einzigen Auswirkungen der Franzosen-Zeit auf Düsseldorf: „Die Franzosen haben das gesamte Kirchengut eingezogen, Orden vertrieben und Klöster geschlossen, was sich in der Säkularisation 1803 fortsetzte“, schildert der Pater die Folgen. Er betont aber im gleichen Atemzug, dass sie nicht nur Schrecken und Zerstörung brachten: „Die Franzosen-Zeit war für das gesamte Rheinland sehr wichtig, weil die Besatzer das französische Recht einführten und damit erstedemokratische Ideen hier herkamen.“

Das betont auch Sabine Graumann in ihrem Aufsatz . Sie schreibt: „Wie kaum ein anderes Ereignis hat die französische Revolution die Geschichte des Rheinlandes nachhaltig geprägt. Rund 20 Jahre herrschten die Franzosen zwischen 1794 und 1814 am Rhein. In diesen Jahren entwickelte sich Frankreich vom Land der Revolution zum Kaiserreich und zur dominierenden Macht im Staatengebilde des damaligen Europa.“ Beiderseits des Rheins seien jahrhundertealte Strukturen mit unterschiedlicher Intensität grundlegend umgestaltet worden. „Die Beseitigung der zahlreichen vormaligen Staatsgefüge des Alten Reiches, die territoriale Neueinteilung mit einer straff gegliederten Verwaltung, die Neuordnung der Justiz, die Umschichtung der Gesellschaft durch Aufhebung des Adels, die Enteignung der Klöster und die Abschaffung der Abhängigkeitsverhältnisse sowie aller Feudalrechte sorgten für einen grundlegenden Wandel und leiteten einen Modernisierungsschub großen Ausmaßes ein.“

All das war eine Folge der Revolution in Frankreich, das Österreich – und so auch dem mit Habsburg verbündeten Preußen – 1792 den Krieg erklärt hatte. Damit, schreibt Sabine Graumann, „wurden die deutschen Länder in ein nicht mehr aufzuhaltendes politisches Geschehen hineingezogen, das erst mit dem Wiener Kongress 1814/1815 seinen Abschluss fand“.

Napoleon kam später sogar selbst nach Düsseldorf

Die Düsseldorfer, ergänzt Pater Elias, der neben Theologie auch Geschichte und Kunstgeschichte studiert hat, seien sehr stolz darauf, dass Napoleon die Stadt später auch persönlich besuchte. „Klein-Paris soll er Düsseldorf genannt haben.“ Relikte aus dieser Zeit gebe es in der Stadt nur sehr wenige – wie zum Beispiel die Kanonenkugeln. „Lange Zeit waren sie noch unauffälliger, da sie zeitweise in der Farbe der Kirche übermalt gewesen waren. Als man die Kirche neu strich, entschied man sich, die Kugeln nicht mehr zu übermalen, und deswegen kann man sie jetzt ganz gut sehen.“

Das Buch „Düsseldorfer Geheimnisse“ gibt es für 16,90 Euro im Buchhandel und kann versandkostenfrei bestellt werden unter www.bast-medien.de/shop. Foto: Bast Verlag

Ohnehin habe die Kirche viel mit Krieg und Frieden zu tun. „Sie wurde im Dreißigjährigen Krieg gebaut, im Koalitionskrieg beschossen und im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt“, unterstreicht er. „Deshalb hat sie ja auch innen eine Wunde, wenn man so will: Der Hochaltar brannte im Zweiten Weltkrieg ab und wurde 1959/60 ganz bewusst sehr modern gestaltet und nicht im barocken Stil rekonstruiert. Für mich ist dieser Altar von Ewald Mataré immer eine Erinnerung daran, was Kriege anrichten können, und ein Mahnmal, wie sehr wir uns immer wieder um Frieden bemühen müssen.“

In seiner täglichen Arbeit versucht der Theologe, Historiker und Kunsthistoriker das den Menschen, für die er in dem Gotteshaus da ist, nahezubringen. Dafür lässt er sich, in unmittelbarer Nachbarschaft zur „längsten Theke der Welt“, gemeinsam mit seinen Glaubensbrüdern einiges einfallen. „Es ist wichtig, unmittelbar bei den Menschen zu sein“, meint der Geistliche.

Der Dominikanerorden übernahm die Seelsorge an St. Andreas im März 1972 und zog schon im Jahr darauf in die Nähe der Andreaskirche, die seit dem auch Klosterkirche der Düsseldorfer Dominikaner ist. In den ehemaligen Räumen des Jesuitenklosters hingegen befindet sich heute ein Hotel, das Gebäude war im Zuge der Säkularisation am Anfang des 19. Jahrhunderts verstaatlicht worden. „In diesem dann so genannten Stadthaus waren zahlreiche städtische Behördenuntergebracht, zum Beispiel der Regierungssitz des Großherzogtums Berg, die preußische Regierungskanzlei, das Polizeipräsidium“, benennt der Pater Stationen der Geschichte des Hauses vor der Umwandlung in ein Hotel und fährt fort:„Hier war die Gestapo teilweise drin,genauso die Entnazifizierungsbehörde,eine Zeit lang auch das Standesamt und die Stadtdruckerei.“

Eine wechselvolle Geschichte also, bis die Stadt das Anwesen 2004 an einen Investor verkaufte, der die altehrwürdigen Mauern zu einem Hotel umbaute. Und auf dessen Terrasse hält sich der Pater dann und wann mal gern bei einem Tässchen Kaffee auf und meint: „Wenn man hier draußen sitzt, fühlt man sich wie in Italien, und wenn man dann auf die Kirche schaut, fühlt man sich wie in Florenz.“

So geht’s zu den Kanonenkugeln: Sie sind vom Innenhof des ehemaligen Jesuitenklosters aus am Turm der Andreaskirche zu sehen. Den Innenhof erreicht man über die Mühlenstraße 31.