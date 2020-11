Die „gute alte Zeit“ in der die SPD noch eine Volkspartei war, die Arbeiter sicher hinter sich wusste und regelmäßig 30 bis 40 Prozent bei Wahlen holte, ist vorbei. Frajo Goebel hat Recht, wenn er sagt, dass die SPD ihr Alleinstellungsmerkmal verliert, wenn sie mit der noch jungen Volt eine Fraktion bildet. Aber er verkennt, dass diese Entscheidung nur folgerichtig und somit verständlich ist. Das Alleinstellungsmerkmal der SPD war es, eine Volkspartei zu sein. Im vergangenen Jahrzehnt ist dieses Merkmal mit den Wahlergebnissen der Partei abgestürzt. Dass man sich nun fast gezwungen sieht, solche Bündnisse einzugehen zeigt, dass die Partei sich darauf einstellen muss, langfristig unterhalb der 20-Prozent-Marke zu rangieren. Die Zeiten in denen die SPD sich Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU lieferte, sind vorbei. Die Grünen haben sie verdrängt und ihr viele Wähler abgenommen. Aber auch zu CDU, FDP und der Linken wandern Wähler ab. Übrig bleibt der Rumpf einer alten, in die Jahre gekommenen Partei, die nun mit Kleinparteien kooperieren muss, um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.