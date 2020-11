Die Düsseldorfer Rheinbahn im Corona-Jahr

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und für viele ist es anders verlaufen als gedacht. Innerhalb kürzester Zeit musste sich ganz Düsseldorf, wie auch der Rest der Welt, auf eine Pandemie einstellen, deren Ende noch nicht in Sicht ist. Unternehmen, Privatpersonen, politische Akteure – jeder musste für sich einen Weg finden, um sich an die neuen Begebenheiten anzupassen. Auch die Rheinbahn setzte alle Hebel in Bewegung, um für ihre Mitarbeiter und Fahrgäste den Umstieg in den Corona-Alltag so unkompliziert wie möglich zu machen.

Fahrerin musste einmal Polizei rufen

„Anfang des Jahres wurden die drei Schichtgruppen der Leitstelle getrennt, um sie vor Infektionen zu schützen“, erklärt Rheinbahn-Chef Klaus Klar, der seit November 2018 im Amt ist. „Denn würden die Mitarbeiter in der Leitstelle ausfallen, dann ginge auf der Schiene nichts mehr.“ Das Unternehmen habe in diesem Jahr viel Geld in die Handgenommen, womit man 2019 nicht gerechnet habe. „Wir haben 300.000 Masken bestellt und an unsere Fahrgäste verteilt“, so Klar weiter. „Denn zu Beginn gab es eine Phase, in der sich die Fahrgäste erst an die Regeln gewöhnen mussten.“Es habe jedoch auch einige Fälle gegeben, in denen Maskenverweigerer übergriffig wurden gegen die Fahrer, berichtet der Rheinbahn-Chef. „Wegen einem Maskenverweigerer musste eine Fahrerin die Polizei rufen. Ich habe ihr ausrichten lassen, dass sie alles richtig gemacht hat. Denn es geht um den Schutz der Allgemeinheit“, betont Klar. Mittlerweile führe man mit dem Ordnungsamt Schwerpunktkontrollen durch, vor allem freitags, samstags und sonntags - auch in den Nachstunden. „Es sind etwa ein bis zwei Prozent der Leute, die keine Maske tragen“, sagt Klar. „Die erhalten vom Ordnungsamt ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und müssen unser Fahrzeug verlassen, wenn sie keine Maske haben.“ Auch Tickets kontrolliere man wieder vermehrt. „Dabei ist aufgefallen, dass besonders in Bussen die Schwarzfahrerquote im Vergleich zu vor Corona angestiegen ist. Nichtexorbitant, aber man kann eine Steigerung feststellen“, erklärt er. „Auch gibt es einige Leute, die vom Angebot, ihr Ticketabo zu pausieren, Gebrauch machen, dann aber trotzdem weiterfahren.“

Rund 290 Fahrer neu eingestellt

Eine weitere Maßnahme der Rheinbahn war die Erweiterung der Leistungen. Seit August fahren die Busse und Bahnen samstags genau wie freitags. „Über das Jahr 2020 hinweg haben wir rund 290 Fahrer neu eingestellt. Dafür haben wir mehr als 2000 Bewerbungen erhalten, was zeigt, dass wir als Arbeitgeber gefragt sind“, meint der Rheinbahn-Chef. Gut die Hälfte der Mitarbeiter seien im Fahrdienst tätig. „Im September waren es rund 1760 Fahrer“, so Klar weiter. Die meisten seien reine Bus- oder Bahnfahrer, „aber es gibt auch etwa 220 Mitarbeiter, die beides fahren können. Das ist bei Großveranstaltungen oder Verschiebungen im Dienstplan besonders nützlich.“ Die übrigen Mitarbeiter seien in der Verwaltung, den Werkstätten, der Infrastruktur und der Planung beschäftigt. „Mehr als die Hälfte unserer Beschäftigten sind ehemalige Azubis“, sagt Klaus Klar und fügt hinzu: „Ich bin froh, dass sich mittlerweile deutlich mehr Frauen auf unsere Stellenausschreibungen bewerben.“

Mit dem neuen Tarifvertrag sei er im Reinen, sagt der Rheinbahn-Chef. Dieser wurde nach den Streiks im September und Oktober ausgehandelt. „Der Vertrag ist für alle Mitarbeiter mit Augenmaß gemacht und beinhaltet für alle, aber auch gerade für die Fahrer deutliche Verbesserungen“, so Klar. „Wir werden 2021 1,4 Millionen Euro mehr ausgeben für die unteren Lohngruppen der Fahrer. Zusätzlich haben wir bereits die vereinbarte Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro für alle Mitarbeiter auf den Weg gebracht.“

Rückgang bei den Abo-Zahlen

Im Zusammenhang mit Corona sei es aber auch zu Rückgängen bei den Abo-Zahlengekommen, resümiert Klaus Klar. „Diese sind aber geringer als vermutet. Zudem haben sich einige Kunden entschieden, zu pausieren. Von unserer Seite möchte ich da einen großen Dank an unsere treuesten Kunden aussprechen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen ist es wichtig, dass wir mehr machen, als nur zu fahren“, betont er und meint: „Wir machen gute Arbeit. Rund 70 Prozent aller VRR-Abos entfallen auf die Rheinbahn. Wir haben im Jahr 2019 eine deutliche Steigerung gesehen und ohne Corona wären die Fahrgastzahlen auch in diesem Jahr weiter gestiegen.“