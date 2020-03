Düsseldorf. Die Osterkirmes in Düsseldorf ist schon abgesagt. Weitere Absagen werden befürchtet. In der Zwangspause packen Schausteller an anderer Stelle an.

Die Corona-Krise trifft die Schausteller Deutschlands mit besonderer Härte, da sie seit den Weihnachtsmärkten 2019 ohne jegliches Einkommen sind. Die Osterkirmes auf dem Staufenplatz wurde bereits abgesagt. „Wir kommen gerade aus einer langen Winterpause. Das ist alles sehr schwierig momentan“, sagt Oliver Wilmering, 1. Vorsitzender des Schaustellerverbandes Düsseldorf.

Schausteller bieten Kraft und Technik an

Unter dem Motto „Hand in Hand – Schausteller helfen im ganzen Land“ bieten daher nun die Schausteller ihre Kraft und ihre Technik an, um Menschen ehrenamtlich zu helfen oder eine Freude zu machen. So besuchte etwa der Düsseldorfer Verband am Montag die Seniorenresidenz „Grafenberger Wald“ mit einer Kirmesorgel. Die Bewohner konnten dieser mit Abstand und von ihren Fenstern aus lauschen. Auch andere Heime hätten schon angefragt, so Wilmering.

Doch die Düsseldorfer Schausteller helfen auch mit anderen Sachen aus, etwa mit Kühlungen. „Wir wollen nicht die Hände in den Schoß legen. Wo wir helfen können, helfen wir, versuchen die Menschen auf andere Gedanken zu bringen, auch wenn wir selbst auch Hilfe benötigen", stellt Wilmering klar. „Viele Schausteller plagen Existenzängste. Da hängen Familien dran." Zwar können einige „ein, zwei Monate, vielleicht auch drei überbrücken. Dann muss aber spätestens eine Lösung her". Einige werden jedoch auch die Soforthilfe des Landes beantragen. „Rund 80 bis 90 Prozent von uns fallen unter Kleinunternehmer oder Solo-Selbstständige.

„Völlig hilflos“ in dieser Corona-Krise

„Das Beste aus der Zwangspause zu machen“, versucht Schaustellerin Dagmar Osselmann, die den „Diamond“ Autoscooter betreibt. Es werde geholfen, wo man könne. „Wir haben alle Geräte auf dem Hof stehen und wir haben die Manpower, um zu helfen.“ Ansonsten bliebe den Schaustellern gerade vor allem nur eins: Abwarten. „Wir hoffen, dass es zum Sommer hin aber wieder laufen wird“, so Osselmann.

Bei der Schausteller-Dynastie Bruch fühlt man sich indes ob der Corona-Krise „völlig hilflos“. „So etwas hat bisher keiner erlebt“, so Oscar Bruch. Nur die wenigsten machten sich Gedanken darüber, was die jetzige Situation für Schausteller bedeute, „da wir am wenigsten benötigt werden“. Dabei seien Kirmesveranstaltungen ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens. „Volksfeste sind das, was die Menschen miteinander verbindet und ein schönes Brauchtum“, so Bruch. Doch nun fallen wichtige Einnahmen weg. „Wir haben die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und müssen auch noch schauen, was wir mit den Saisonkräften machen, die einen Arbeitsvertrag haben aber nicht anreisen können.“ Diese seien teilweise seit zehn, 15 Jahren bei ihnen beschäftigt. Nun sei die Situation ungewiss. .

Rheinkirmes im Juni - Entscheidung in der kommenden Woche

Hoffnung gibt es jedoch zumindest noch bei der Rheinkirmes. Die soll in diesem Jahr am 17. Juni starten. In den nächsten Wochen soll darüber entschieden werden, ob sie stattfinden kann. Und noch eine weitere Hoffnung gibt es: Bisher wurde auch die Frühlingskirmes am Tonhallenufer nicht abgesagt. Diese soll vom 24. April bis 3. Mai laufen. Bisherige Kontaktsperren und das Ruhen des öffentlichen Lebens gelten vorerst bis 19. April.