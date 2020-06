Intensive Gespräche: Am Freitagabend traf sich Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel mit den Betriebsräten von Karstadt und Kaufhof im Rathaus.

Krisengespräch Die Angst der 300 Kaufhof-Karstadt-Leute in Düsseldorf

Düsseldorf. Krisen-Gespräch von Betriebsräten mit Oberbürgermeister Thomas Geisel nach Schließungsankündigung. OB will Karstadt-Chef nach Düsseldorf einladen

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel hat sich am Freitagabend mit Betriebsratsvertretern von Kaufhof am Wehrhahn, Karstadt und Karstadt Sports getroffen. Bei dem Gespräch dabei waren auch Vertreter der Gewerkschaft Verdi. Der Eigentümer hatte vor wenigen Tagen die Schließung aller drei Häuser in Düsseldorf angekündigt.

Gemeinsamer Kampf für die Düsseldorfer Arbeitsplätze

Betriebsräte trafen sich im Rathaus zu einem Gespräch mit dem OB. Auch dabei: Verdi-Geschäftsführerin Stephanie Peifer (rechts). Foto: Stadt / Melanie Zanin

Die Betriebsräte schilderten dem Oberbürgermeister ihre Situation und die Bedingungen in den Kaufhäusern in den letzten Jahren.„Ich bin sehr betroffen von den menschlichen Schicksalen, die hinter der Zahl von 300 möglichen Entlassungen stehen“, sagt Geisel. Nach intensivem Gedankenaustausch vereinbarten der Oberbürgermeister und die Betriebsräte gemeinsam um möglichst alle Arbeitsplätze in Düsseldorf zu kämpfen.

„Hier stehen Schicksale auf dem Spiel“

„Der Erhalt dieser Arbeitsplätze, darum muss es gehen“, betont auch Miriam Jürgens, für den Fachbereich Handel zuständige Gewerkschaftssekretärin bei Verdi. „Hier stehen Schicksale auf dem Spiel. Es geht um Familien, es geht um Existenzen. Für die Stadt geht es um den Erhalt einer lebendigen Innenstadt. Und für viele Düsseldorfer geht es um den Erhalt der liebgewonnenen Kaufhäuser an der Schadowstraße.“

Oberbürgermeister Thomas Geisel versprach: „Ich werde den Eigentümer der Häuser, René Benko, zu einem Gespräch nach Düsseldorf einladen. Ich bin optimistisch, dass wir zu einer Übereinkunft kommen können, die gut ist für alle. Für die Beschäftigten, für das Unternehmen und für die Stadt.“

Geisel und die Betriebsräte vereinbarten, sich in Zukunft zu weiteren Gesprächen zu treffen.