Düsseldorf. Das Restaurant an der Graf-Adolf-Straße gab es seit den 70er Jahren. Es war das erste Schnellrestaurant in Düsseldorf.

Das erste McDonald’s Düsseldorfs ist geschlossen

In diesen Räumen werden keine Cheeseburger oder Pommes mehr gegessen. „Wir schließen!“ steht auf dem DIN-A4-Blatt, das auf die Innenseite der Glastür geklebt ist und etwas schnöde über das Ende der McDonald’s-Filiale an der Graf-Adolf-Straße informiert.

Warum geschlossen wurde, ist unklar

Gründe für das Aus werden nicht angegeben, ebenso wenig wie Worte des Dankes an die Gäste, die das Schnellrestaurant in den vergangenen Jahrzehnten besucht haben.

Nur Zettel informieren knapp über die Filial-Schließung. Foto: Holger Lodahl

Denn Anfang der 1970er-Jahre war die Filiale im Gebäude des ehemaligen Handelshofes das erste Düsseldorfer Restaurant der US-Firma und sicher eine große Einnahmequelle. McDonald’s war damals neu und alle gingen hin, um erstmals die Hamburger, Apfeltaschen und Chicken-Nuggets zu essen. Auch dürften sich viele Düsseldorfer erinnern, in der Filiale ihren Kindergeburtstag mit Werbefigur Ronald McDonald gefeiert zu haben.

Gut besucht war die Filiale auch, weil in der Nähe, nämlich an der Grünstraße, noch das Wellenbad viele Besucher anzog. Deren Hunger stillten die Schwimmer eben bei „Mäkkes“, wie McDonald’s heute noch salopp, liebevoll und auch etwas hämisch genannt wird.

Die Lage war Fluch und Segen zugleich

Die Adresse der Filiale erwies sich als Segen und Fluch zugleich. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten war McDonald’s an der Graf-Adolf-Straße auf Laufkundschaft angewiesen. Diese kam gern nachts, denn nach dem Aus des Wellenbades und auch nach der Schließung von Innenstadtkinos kamen viele Nachtschwärmer, die im Bahnhofsviertel bis zum Morgengrauen unterwegs waren und hungrig wurden.

So ist das Schnellrestaurant ein wenig mit in die Jahre gekommen. Die Einrichtung, Bänke und Tische sahen doch etwas verschlissen aus, ebenso wie das Gebäude als Ganzes. Was mit dem Haus nun passiert, ist noch nicht bekannt.