Einsatz für die Feuerwehr in Düsseldorf: Eine Dachgeschosswohnung war in Brand geraten.

Düsseldorf. Beim Brand in einer Wohnung in Düsseldorf sind fünf Personen leicht verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Dachstuhl brannte: Fünf Personen in Düsseldorf verletzt

Bei einem Dachstuhlbrand in Düsseldorf wurden in der Nacht zu Montag fünf Menschen leicht verletzt. Das teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit. Sie war gegen 3.45 Uhr zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lorettostraße in Düsseldorf-Unterbilk alarmiert worden. Bei dem Brand entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro. Das Dachgeschoss sei bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar, heißt es.

Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen

Anwohner hatten in der Nacht den Zimmerbrand in der Dachgeschosswohnung gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache eintrafen, schlugen laut Feuerwehr bereits Flammen und dichter Qualm, nicht nur aus der Wohnung, sondern auch aus dem gesamten Dachbereich heraus und drohten auf das benachbarte Gebäude überzugreifen.

Die Bewohner der Dachgeschosswohnung hatten sich bereits selbstständig in Sicherheit bringen können, drei Personen wurden dabei leicht verletzt und nach einer ersten medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen wurden ebenfalls leicht verletzt. Auch aus den anliegenden Wohnungen hatten sich bereits alle Bewohner vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie begeben, heißt es in der Mitteilung.

Bauliche Gegebenheiten erforderten Einsatz der Höhenretter

Mehrere Löschtrupps konnten die Flammen löschen und so verhindern, dass das Feuer auf die anliegenden Gebäude übergriff. Dazu setzten die Einsatzkräfte zwei Drehleitern und mehrere C-Rohre ein. Durch die baulichen Gegebenheiten konnten allerdings bestimmte Bereich der Rückseite des Daches nicht mit einer Drehleiter erreicht werden. Daher kamen auch die Höhenretter zum Einsatz, wie die Feuerwehr schreibt.

Gesichert mit einem robusten und Temperatur unempfindliches Seil konnten die Höhenretter notwendige Nachlöscharbeiten durchführen. Während der gesamten Maßnahmen sperrte die Polizei die Einsatzstelle großräumig ab. Die etwa 60 Einsatzkräfte waren rund drei Stunden im Einsatz. Der Schaden werde auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (red)