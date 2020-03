Coronavirus: Mitarbeiter von Vodafone in Düsseldorf erkrankt

Düsseldorf. Ein Vodafone-Mitarbeiter ist am Coronavirus erkrankt. Der Mann, der am Standort in Düsseldorf arbeitet, wurde letzten Freitag positiv getestet.

Ein Mitarbeiter von Vodafone-Deutschland ist am Coronavirus erkrankt. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte Vodafone, dass der Mann am Standort in Düsseldorf arbeitet. Er hatte die Karnevalssitzung in Heinsberg besucht, bei der sich zuvor bereits viele andere Menschen infiziert hatten. Am Freitag (28.2.) wurde er positiv getestet. „Ihm geht es gut“, sagte ein Vodafone-Sprecher.

Der Mitarbeiter war nach dem Besuch der Karnevalssitzung aber nicht mehr am Standort in Düsseldorf – deshalb wird dort auf eine Quarantäne für Beschäftigte verzichtet werden. „Wir haben an unserem Standort in Düsseldorf keinerlei Einschränkungen durch den Fall“, sagte ein Vodafone-Sprecher. Der Erkrankte befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne in NRW.

Vodafone verzichtet auf Auslandsreisen

Auf einer Dienstreise an Vodafone Standorten in Großbritannien hatte der Mann unter anderem Kontakt zu einem Vodafone-Mitarbeiter vom Standort im oberbayerischen Unterföhring. Dieser, sowie weitere sechs Mitarbeiter des Standortes, wurden angewiesen, bis auf Weiteres zu Hause zu arbeiten. Ihnen gehe es gut und sie würden keine Symptome zeigen, teilte Vodafone mit.

Für alle Vodafone Mitarbeiter weltweit sind Auslandsreisen bis auf weiteres bereits nicht mehr erlaubt, es sei denn, sie sind zwingend. Man werde außerdem über weitere Schritte beraten, teilte Vodafone mit. So soll auf nicht zwingend nötige Inlandsreisen verzichtet werden. (red)

Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Nordrhein-Westfalen können Sie in unserem Liveblog verfolgen.