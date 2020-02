Früher war Strauß an der Stelle, jetzt kommt Peter Pane in das Ladenlokal in der Düsseldorfer Altstadt.

Düsseldorf. In dem Ladenlokal in der Düsseldorfer Altstadt war früher das inzwischen insolvente Unternehmen Strauß.

Burgerladen Peter Pane kommt in Düsseldorfer Altstadt

Lange war dort eine Filiale der Kaufhauskette Strauss untergebracht. Jetzt zieht in das Haus an der Flinger Straße 11 mit den hübschen Rundbogenfenstern die Gastronomiekette Peter Pane ein. Szenegänger werden das schon jetzt als eine sinnvolle Entscheidung des Unternehmens – schließlich handelt es sich um eine zentrale Straße der Düsseldorfer Altstadt und eine wichtige Einkaufsstraße der Landeshauptstadt.

Speisen mit regionalen Zutaten

Peter Pane will mehr als ein Burgergrill sein und mehr als eine Bar, wie auf der Internetseite des Unternehmens zu lesen ist. Beste regionale Zutaten sollen ins Essen kommen. Burger, Salate oder Cocktails sind im Angebot. Eröffnung soll am 28. Februar sein. Die Burgerkette Peter Pane setzt auf Expansion. Jährlich sind nach Angaben des Unternehmens fünf bis zehn neue Restaurants geplant. Die Dependance an der Flinger Straße wäre das erste Peter-Pane-Restaurant in der Landeshauptstadt. In Köln gibt es laut Webseite noch keinen Peter-Pane-Laden. (bpa)