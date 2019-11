Düsseldorf/Gelsenkirchen. Ein Ex-Lehrer aus Gelsenkirchen soll Jahre lang sein volles Gehalt statt Rente kassiert haben. Nun geht’s darum, ob er dafür in Haft gehen muss.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrugsprozess gegen Ex-Lehrer erneut geplatzt

Im Betrugsprozess gegen einen Ex-Lehrer aus Gelsenkirchen soll der 67-Jährige nach dem erneuten Platzen der Verhandlung beim nächsten Prozess-Termin vor dem Amtsgericht Düsseldorf durch die Polizei vorgeführt werden. Der Mann war am Montag erneut nicht erschienen. Er habe sich zwar im Vorfeld krankgemeldet, sein Verteidiger habe aber das amtsärztliche Attest nicht vorgelegt, das das Gericht nach dem ersten gescheiterten Prozessanlauf gefordert hatte, erklärte Richterin Silke Boriss am Montag. Deshalb ordnete sie die Vorführung an. (AZ 401 Ls 44/19).

Die Anklage wirft dem seit Ende Januar 2009 verrenteten Lehrer aus Gelsenkirchen Betrug vor. In dem Prozess geht es um die strafrechtliche Aufarbeitung des Falles und damit um die Frage einer Haftstrafe. Vor dem Arbeitsgericht Gelsenkirchen war der Ex-Lehrer bereits zur Rückzahlung es Gehaltes verurteilt worden.

Ex-Lehrer wurde bereits durch das Arbeitsgericht verurteilt

Deshalb gibt es auch leichte Unterschiede mit Blick auf die Tatvorwürfe, sagte eine Gerichtssprecherin in Düsseldorf auf Nachfrage: Demnach hatte der 67-Jährige wegen eines Übermittlungsfehlers der zuständigen Bezirksregierung Münster über acht Jahre hinweg sein volles Gehalt statt der Rente kassiert. So habe er zu Unrecht mehr als 492.000 Euro zu viel eingenommen, ohne die Besoldungsstelle (LBV) darüber zu informieren.

Vor dem Arbeitsgericht Gelsenkirchen war er auf Rückzahlung von 509.000 Euro verklagt worden; 305.000 Euro sollte er an das Land zurückzahlen, entschied das Gericht im Mai diesen Jahres.

Anklage wirft Ex-Lehrer besonders schweren Betrug vor

Auch der Zeitraum der zur Last gelegten Vorwürfe unterscheidet sich von dem im Prozess in Gelsenkirchen: Für das Amtsgericht ist entscheidend „wann der Angeklagte bei seinem Betrug ‘aktiv’ geworden ist“, erläuterte die Sprecherin. Das bezieht sich auf die Vorwürfe, der angestellte Ex-Physik-Lehrer im Ruhestand habe jahrelang der Besoldungsstelle Rechnungen zur Kranken- und Pflegeversicherung vorlegt und soll so die Arbeitgeberzuschüsse kassiert haben. Die Anklage sieht darin besonders schweren Betrug. Es drohen bis zu vier Jahre Haft.

Sein Verteidiger präsentierte am Montag nur ein allgemeines privatärztliches Attest. Darin heißt es, dass der Angeklagte aufgrund neurologischer Störungen nur über eine eingeschränkte Aufmerksamkeit verfüge.„Von Verhandlungsunfähigkeit steht da aber nichts“, monierte die Richterin. „Und das habe ich doch gefordert, nachdem ihr Mandant schon zum vorherigen Verhandlungstermin Anfang Oktober nicht erschienen war.“

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Der Prozess läuft in Düsseldorf, weil dort der Sitz des Landesamtes für Besoldung und Versorgung (LBV) ist. (dae/mit dpa)