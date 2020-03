Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Düsseldorf startet unter dem Motto „Wir tun’s für dich“ erstmals eine eigene Imagekampagne. Mit insgesamt elf Motiven präsentiert sich der Stadtverband, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen in der Landeshauptstadt feiert, auf Plakaten im Stadtgebiet. Die Kampagne soll mindestens drei Jahre laufen. Die ersten Motive werden am 13. März mit 41 Großflächen-Plakaten aufgestellt. Anlass der Kampagne ist, dass „viele gar kein Bild mehr davon haben, wer die Awo ist und was sie macht“, so Knut Volkenand, Geschäftsführer der Gerresheimer Agentur M 28 Markenwerbung, die die Kampagne mit der Awo entwickelt haben.

Die Menschen eigenständig machen

Denn viele Menschen fragen sich bei der Awo, ob es überhaupt noch „Arbeiter“ gibt, so Manfred Abels, Awo-Kreisvorsitzender. Dabei haben sich die Probleme in der unteren und mittleren Gesellschaftsschicht kaum verändert. „Wir wollen die Menschen eigenständig machen, dass sie ein sinnvolles Leben führen“, so Abels. Die Awo sei ein Sprachrohr für Menschen, die Unterstützung und Hilfe brauchen. „In der Beratungsstelle gibt es unzählige Terminvereinbarungen, die Schuldnerberatung ist überlastet, und das internationale Frauenhaus könnte auch die dreifache Menge noch aufnehmen“, sagt der Kreisvorsitzende.

Doch der Verband biete auch so viel mehr, als man mit einem Wohlfahrtsverband verbindet. „Wir sind modern, haben vielfältige Angebote, sind ein attraktiver Arbeitgeber und das wollen wir noch deutlicher machen“, so Abels weiter.

Rund 140 Einrichtungen unterhält der Wohlfahrtsverband in der Stadt, beschäftigt 1700 hauptamtliche Mitarbeiter und rund 700 Ehrenamtler. Rund 1200 Jugendliche und junge Erwachsene habe man in Ausbildungen im Awo-Berufsbildungszentrum gebracht, so die Kreisgeschäftsführerin Marion Warden.

Kampagne für mehr Sichtbarkeit

Damit das alles sichtbarer wird, gibt es eben auch die Imagekampagne. Mit dieser Kampagne wolle man „offensiv und laut“ sein, erklärt Knut Volkenand. Die Menschen auf den Plakaten schauen dabei offensiv die Leute an. Zudem gibt es auf den Plakaten eine „Frage-Antwort-Mechanik“, die fast wie mit Edding oder dem Pinsel gemalt aussieht. „Dadurch entsteht der Eindruck eines rustikalen Protestplakates.“ Zudem steht auf jedem Plakat das Motto „Wir tun’s für dich“. Durch diese selbstbewusste Aussage wolle man verdeutlichen, dass man an der Awo nicht vorbeikommt.

Natürlich verfolge man aber auch ganz klare Ziele mit der Kampagne. So ist sie nicht nur eine Form der Wertschätzung für die eigenen Mitarbeiter, sondern soll darüber auch neue anlocken und auch Ehrenamtler finden. Es gebe wie bei manch anderen auch ein Problem der Überalterung, so Abels. Gezielt soll das Interesse auch von jungen Leuten geweckt werden. Zudem soll „die Stadtgesellschaft sehen, dass sie bei der Awo gut aufgehoben ist“, so Volkenand weiter.