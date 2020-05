Applaus-App soll Hupkonzerte im Autokino verhindern

Düsseldorf. Eine Applaus-App, die für Bundesliga-Geisterspiele entwickelt wurde, soll jetzt den Zoff zwischen Messe-Anwohnern und Autokino-Betreiber beenden.

Eine so genannte Applaus-App soll jetzt den Zoff zwischen Messe-Anwohnern und Autokino-Betreiber D-Live beenden: Jubel, Klatschen, Lachen und Jauchzen soll am Autokino künftig über Smartphone funktionieren. Die städtische Tochtergesellschaft D-Live setzt dazu neue Technologie ein: Für Stimmung und Interaktion mit den Künstlern soll die MeinApplaus.de-App in einer Konzert-/ Show-Variante sorgen. Die App wurde von einem IT-Unternehmen aus München für Fußball-Fans erfunden, die damit ihre Vereine aus dem eigenen Wohnzimmer heraus unterstützen können. Die Entwickler planen den Einsatz bei künftigen Geisterspielen. Auf dieser Basis erarbeiten D.Live und die Macher der App nun eine Kultur-App, die erstmals im Düsseldorfer Autokino eingesetzt wird und dann auch deutschlandweit für Autokino-Konzerte und Autokino-Shows zum Einsatz kommen kann. Geplant ist die Premiere der App für nächsten Donnerstag, 14. Mai, wenn Bülent Ceylan mit seinem Programm „Open Hair Special“ live in Düsseldorf zu Gast ist.

Strafanzeige wegen Hupkonzerten

D-Live-Chef Michael Brill hatte zuletzt viel Ärger mit den Anwohnern. Mitte der Woche bekam der Manager eine anonymisierte Anzeige auf den Tisch. Der Anzeigensteller beschwerte sich über zu laute Hupkonzerte bis nach Mitternacht und gab an, dass der Messeparkplatz laut Bebauungsplan nur als Parkplatz zu nutzen sei.

„Wir möchten den Menschen mit dem Autokino Düsseldorf in diesen besonderen Zeiten Freude und Abwechslung bieten“, so Brill. Dazu gehöre jetzt auch, dass jeder Besucher „hör- und spürbar seinen Emotionen einen digitalen, freien Lauf“ geben kann. Das sei eine innovative Idee, „mit der wir auch den Wünschen unserer Anlieger entsprechen wollen, die Lärmemissionen durch das Hupen so weit wie möglich zu reduzieren“, so Brill weiter.

Vier verschiedenen Buttons: Jubel, Klatschen, Lachen und Jauchzen

Übertragen auf den Autokino-Besuch soll die App folgendermaßen funktionieren: Die Besucher laden sich die App auf ihrem Smartphone herunter und wählen darin die entsprechende Veranstaltung aus. Mit den vier verschiedenen Buttons Jubel, Klatschen, Lachen und Jauchzen können sie während des Konzerts oder der Show in Echtzeit ihre Begeisterung aus dem eigenen Auto heraus kommunizieren. Die Summe der erzeugten Sounds wird für die Künstler auf der Bühne hörbar gemacht und in den Besucher-PKWs über eine UKW-Frequenz eingespielt.