Airport-Zöllner finden Potenzmittel im Schokoriegel-Papier

Blick auf das Logo am Flughafen Düsseldorf. Zöllner stoppten einen Mann, der Potenzmittel schmuggeln wollte.

Düsseldorf. Das ging schief: Ein 41-Jähriger wollte 120 Tabletten eines Potenzmittels nach Deutschland schmuggeln. Zöllner am Airport Düsseldorf stoppten ihn.

120 Tabletten eines Potenzmittels wollte ein 41-jähriger Meerbuscher am vergangenen Montag aus der Türkei nach Deutschland schmuggeln. Zöllner am Flughafen baten den Mann zur Gepäckkontrolle, als er den Zollbereich gerade durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollte. Auf Befragen gab der Reisende an, dass sich im Koffer Vitamine befinden würden.

Anscheinend für den Eigenbedarf mitgebracht

Den Beamten fiel jedoch eine Verpackung für Schokoriegel auf, die in graues Papier eingewickelt war. In der Verpackung befanden sich allerdings keine Schokoriegel, sondern 120 Tabletten eines Potenzmittels, die der Mann nach eigener Aussage für sich selbst mitgebracht hatte. Da die Einfuhr von Arzneimitteln grundsätzlich verboten ist, stellten die Zöllner die Tabletten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ein.