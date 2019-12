Düsseldorf. Ein Mann versucht eine Tankstelle in Düsseldorf zu überfallen. Der Senior, der zu dieser Zeit dort arbeitete weigerte sich, ihm Geld zu geben.

80-Jähriger vereitelt Tankstellenüberfall in Düsseldorf

Weil ein 80-jähriger Angestellter einer Tankstelle in Hassels am Mittwochabend (20.05 Uhr) die Herausgabe von Bargeld verweigerte, scheiterte ein Überfall. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Der 80-Jährige arbeitete in einer Tankstelle Am Schönenkamp, als ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum mit einem Messer betrat und in englischer Sprache Bargeld verlangte. Der Mitarbeiter verweigerte die Herausgabe lautstark, woraufhin der Täter fluchtartig den Kassenraum verließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Düsseldorf: So beschreibt die Polizei den Mann

Der Täter soll etwa 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß und stämmig gewesen sein. Er trug eine schwarze Adidas-Kappe, dunkle Oberbekleidung, eine blau-schwarze Adidas-Trainingshose, schwarz-weiße Turnschuhe, eine schwarze Maske sowie Camouflage-Handschuhe.

Die Polizei Düsseldorf bittet nun um Hinweise an das Kriminalkommissariat 13 unter 0211-8700.