22-jährige Frau im Düsseldorfer Volksgarten vergewaltigt

Düsseldorf. Vier Männer sollen eine junge Frau am Dienstag im Volksgarten sexuell missbraucht haben. Die Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

Unter dem Verdacht, am vergangenen Dienstag eine junge Frau im Volksgarten vergewaltigt zu haben, wurden mittlerweile vier Männer im Alter von 18, 21, 32 und 34 Jahren festgenommen, wie die Polizei gestern mitteilte.

Der 32-jährige Tatverdächtige sitzt derweil schon längst in Untersuchungshaft. Der Mann soll brasilianischer Staatsangehöriger sein und wurde unmittelbar nach der Tat angetroffen. Seine vermeintlichen Mittäter wurden erst am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

Den aktuellen Ermittlungsergebnissen der Düsseldorfer Kriminalpolizei zufolge befanden sich die Männer am Dienstag, 12. November, gegen 21 Uhr, in der Nähe des S-Bahnhofs Düsseldorf-Volksgarten, als sie in der dortigen Unterführung eine junge Frau trafen. Unter dem Vorwand, sie nach Hause bringen zu wollen, geleiteten sie die 22-Jährige in den Park. Sie stehen im dringenden Tatverdacht dort gemeinschaftlich die Geschädigte sexuell missbraucht zu haben.

Eine durch einen Zeugen alarmierte Streife konnte einen der Täter ergreifen und die Frau aus der Situation befreien. Sie wurde medizinisch versorgt. Die Ermittlungen des Fachkommissariats KK12 führten am Donnerstag zur Identifizierung und zur Festnahme der anderen drei Beschuldigten. Es handelt sich um einen 34-jährigen Marokkaner, einen 18-jährigen Brasilianer und einen 21 Jahre alten Mann aus Angola.